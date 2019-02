– Aktualitet avgjør for NRK

Meninger

Odd Erling Mikalsen i Alta Frp beskylder NRK Finnmark for sensur fordi han ikke er blitt invitert til debatt den siste tiden, og fordi vi ikke har svart på henvendelser fra han. Å ikke bli invitert til debatt er ikke det samme som sensur. Vi kan ikke se å ha fått noen henvendelser fra Mikalsen, og oppfordrer han til å ta kontakt med oss slik at vi kan få ryddet opp i dette. Vi skal selvfølgelig svare på henvendelser. Men når det er sagt, det er noe ikke automatikk i at NRK lager saker av alle tips og innspill.

NRK Finnmark er opptatt av bredde i sine radiodebatter og kildevalg, men det styrende er hvilke saker som er aktuelle. Debattsakene hentes som regel fra nyhetsbildet, og da gir gjestene ofte seg selv. For eksempel hadde vi denne uka debatt mellom Frederic Hauge i Bellona og Silje Lundberg i Naturvernforbundet om at miljøbevegelsen er splitt i synet på Nussir-gruva. Og vi har hatt debatt om kutt i posttilbudet i distriktene mellom pressesjef John Eckhoff i Posten og Nancy Porsanger Anti fra Finnmark Sp.

Et kjapt søk på Odd Erling Mikalsens partikollega og stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt i Frp viser over ti treff i radioarkivet vårt siden august – dog ingen debatter. Senest i forrige uke tok vi inn Strifeldt for å kommentere Nussir-gruva på nyhetsplass.

Når det gjelder påstanden om å være mikrofonstativ for organisasjonen «For Finnmark», er det verdt å merke seg at vi i finnmarksmediene så sent som i november i fjor ble beskyldt av organisasjonen for å usynliggjøres deres arbeid.

NRK Finnmarks oppdrag er å sette regional dagsorden, og bringe saker og perspektiver fra Nord-Norge ut til et nasjonalt publikum. Vi etterstreber balanse og mangfold i kildevalgene våre. Vi setter pris på alle tips og innspill vi får, både fra politikere og publikum ellers, men til syvende og sist er det de aktuelle sakene som avgjør hvem som er mest relevant å invitere til debatt – ikke hvem som kontakter oss mest.

Robin Mortensen

Distriktsredaktør NRK Finnmark