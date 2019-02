– Positiv til sammenslåing med UNN

Meninger

I regjeringserklæringen fra 18. januar 2019, «Granavolden-plattformen», skriver Solberg-regjeringen: «I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.»

I utgangspunktet er Alta KrF positiv til en slik prosess. Årsmøtet konstaterer at forslaget ikke er utredet og heller ikke drøftet med de administrative ledelsene ved Finnmarkssykehuset eller UNN HF. Dersom UNN HF skal ha ansvar for all spesialisthelsetjeneste og akuttberedskap fra Narvik til Kirkenes og Longyearbyen, og samtidig opprettholde universitetssykehusfunksjonene, er det etter Alta KrFs oppfatning svært sannsynlig at det vil kreve en styrking både økonomisk og administrativt.

Årsmøtet i Alta KrF forutsetter at regjeringen utreder alle sider av saken, herunder dets konsekvenser for pasientsikkerhet, pasientbehandling og pasientstrømmer. Det må sikres bred medvirkning fra aktører som representerer fag, ansatte, administrasjon og brukerorganisasjonene. Også erfaringene med å innlemme lokalsykehusene i Narvik og Harstad i UNN HF må evalueres som en del av utredningen.

En slik utredning bør danne faktagrunnlaget før regjeringen fatter en endelig beslutning i saken etter høring. Det vil være naturlig at regjeringen formelt gir utredningsoppdraget til Helse Nord RHF.

Uttalelse fra årsmøtet i Alta KrF 19.02.19:

Erling-Christoffer Suhr

Lokallagsleder, Alta KrF