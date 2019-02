– SV berømmer aksjonistene

Meninger

Våre fjorder er ingen søppelplass for gruveindustrien. Regjeringen må snu og stoppe planene om gruveavfall i Repparfjord, driftstillatelsen som nylig ble gitt må trekkes tilbake.

De norske fjordene har i mange tusen år gitt mat og levebrød her i landet. De er en sentral del av identiteten vår. Fjordene er viktige gyte- og oppvekstområde for fisk, og viktig for ulike næringer. Likevel er fjordene under press av forurensing.

Repparfjord er en nasjonal laksefjord og et gyteområde for kysttorsk. Fjorden er rik og livet i fjorden har kommet godt tilbake i løpet av de nesten 40 årene som har gått siden Folldal verk slutta med å dumpe gruveavfall i fjorden i perioden 1972–1978. Repparfjordelva er også ei rik lakseelv.

Vi mener det er helt uakseptabelt at gruveselskapet Nussir nå skal få lov til å slippe ut 30 millioner tonn gruveavfall i Repparfjord fra ei kobbergruve i Kvalsund kommune i løpet av 15 år.

Havforskningsinstituttet har advart sterkt mot giftige utslipp fra gruvedriften i Repparfjord fordi det kan utgjøre en stor trussel for blant annet kysttorsk og laksefisk i fjorden. Fiskeridirektoratet kom med innsigelser til planene og frarådet at det ble etablert sjødeponi. Allikevel turer regjeringen frem.

I tillegg til store mengder stein og sand inneholder utslippet også miljøgifter og tungmetaller. Små partikler vil spre seg over store avstander og kunne skade fisk og andre organismer lengre ut i fjorden. Et sjødeponi dreper effektivt alt liv på havbunnen både i deponiområdet og i nærheten av deponiet. Norge er et av fire land som tillater gruveindustrien å dumpe avfallet sitt på sjøen.

Ved å drepe liv i fjorden fratar regjeringen også den samiske befolkningen muligheten til å utøve sine tradisjonelle næringer, og ødelegger kulturgrunnlaget for samisk kultur i et allerede veldig utsatt område. Vi gir vår fulle støtte til Sametinget i denne saken. Sametingspresident Aili Keskitalo har uttalt at regjeringen overkjører de utsatte og pressede sjøsamiske og reindriftsamiske interessene når de gir grønt lys til Nussirs gruvedumping. Vi støtter de klagene som er varslet fra Sametinget og flere miljøorganisasjoner.

Regjeringen varsler i sin regjeringserklæring at de skal utrede konsekvensene av et forbud mot sjødeponi, og de slår fast at det ikke skal gis tillatelser til nye sjødeponi i denne stortingsperioden. Det er et sterkt signal fra regjeringen selv om at sjødeponi er uakseptabelt.

Natur og Ungdom har varslet sivil ulydighet mot vedtaket. Troms og Finnmark SV berømmer aksjonistene som står opp for fjorden og naturen. Den store motstanden bør være et varsko for regjeringen, og få dem til å snu og bevare den reine og rike Repparfjord uten gruveavfall. Vi vil oppfordre folk til å delta i kampen for Repparfjorden og andre fjorder og vi ber regjeringen på det sterkeste om å snu i saken.

Vend i tide, det er ingen skam å snu!

Stiftelsesårsmøtet i

Troms og Finnmark SV