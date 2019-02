– Støtter Kristina Hansen som fylkesordfører

Meninger

Da jeg ble spurt om jeg var interessert i en topp-plassering på nominasjonslista, ble jeg både stolt og glad for de argumentene som ble brukt fra de som ønsket å fremme meg som Finnmarks fremste kandidat. Jeg tar politikk på stort alvor og derfor betyr det også svært mye å få slik tillit som flertallet fra Finnmark i nominasjonskomiteen ga meg ved å nominere meg på 2. plass på lista.

Nå håper jeg at jeg fremdeles har tillit til stå på 10. plass på lista – den plassen som var forbeholdt Kristina Hansen, som var dissensen i nominasjonskomiteen og mindretallets foretrukne kandidat.

Jeg har vært gjennom flere harde nominasjonsprosesser i Alta Arbeiderparti og i Finnmark Arbeiderparti. Arbeiderpartiet er ingen søndagsskole, heter det. Det er ingen underdrivelse. Det er ingen partier som har så tøffe maktkamper som Arbeiderpartiet, i hvert fall ikke i full offentlighet. Jeg har kjent på det og jeg vet jeg har ryggrad til å tåle det, men ikke nå – det er ikke partiet tjent med og ikke jeg som menneske heller.

Arbeiderpartiet i Finnmark trenger enighet og ro. Dissensen i nominasjonskomiteen viste at det ville bli kamp om topp-plasseringen helt til siste slutt. Skal vi vinne ett valg, sammen med Troms, må det være enighet og oppslutning om de fremste politikerne. Jeg håper at Kristina Hansen får denne oppslutningen som fylkesordfører. Kristina er en erfaren og solid politiker, som jeg har stor respekt for og som jeg liker å samarbeider med.

Så håper jeg at partiet slår ring om 3. plassen – der nominasjonskomiteen har full enighet om Tarjei Jensen Bech. Tarjei er en ung politiker med framtida foran seg, og som har erfart de tyngste sider ved det å være menneske. Vi trenger politikere som ikke bare har erfart solskinn.

Jeg støtter Kristina og Tarjei og ber for egen del om støtte til 10. plassen.

Bente Haug