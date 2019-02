Prøvetaking i lunsjen

Meninger

Arbeidstilsynet har avdekket svært kritikkverdige forhold for ambulansearbeidere, ifølge Dagsrevyen.

Universitetssykehuset i Nord-Norge har fått 77 pålegg om utbedring etter tilsyn. Blant annet fører dårlig plass til at blod og smitte har kort vei fra pasienten og over til de ansatte.

Så følger en reportasje: "Det er tid for lunsj på ambulansestasjonen ved UNN. Samtidig øver dem på å ta blodprøva på hverandre, for den eneste plassen dem har for å øve, er her ved spisebordet".

For noe tull! Det var jo lunsjtid. Da tar man pause fra arbeidet, spiser sammen med kollegene, og fortsetter sine gjøremål etterpå. Hvis denne øvelsen på død og liv måtte gjøres i lunsjpausen, så hadde de helt sikker funnet et annet åsted.

Dere kunne for eksempel rydde bort alt utstyret, klær og annet som ligger på gulvet ved siden av tomme reoler og skap, og klær som henger på åpne skapdører. Og hvis dere ikke skulle finne et lite bord eller lignende under arbeidet, så kan dere jo øve i ambulansen. For hvis dere må ta blodprøve ute i felten, så er det ikke sikkert at dere finner et spisebord i nærheten. Uansett så blir det i hvert fall ryddig og triveligere på arbeidsstedet. Prøv dette, så vil dere få se!

Grunnen til at jeg dveler ved rotet på stasjonen som ble avdekket på Dagsrevyen er at jeg mistenker at det var en smule regissert. Hvordan kan jeg tro det? Jeg har sett noen episoder av 113. Der TV-kameraene følger arbeidere fra ambulansestasjonen ved UNN på arbeid, og på stasjonen. Der ser det ut til at det skulle være tid nok for blodprøveøvelse, hvis de lekende fjortisene kan ta pause fra ”den store sjokoladejakten”. Jeg behøver ikke å si mer, bare minne om at sånne dokumentar-serier utvilsomt er regissert.

Klinikksjef John Mathisen ved UNN liker ikke alle de 77 pålegg han har fått servert: – Jeg forstår arbeidernes frustrasjon, men ambulansestasjonen er ikke øverst på prioriteringslista Pasientsikkerhet og pasienter skal prioriteres foran et godt arbeidsmiljø.

Her motsier klinikksjefen seg sjøl: Det er et forhold på stasjonen som betyr mulig smittefare både for pasienter og ambulansearbeidere. Det har da i høy grad med pasientsikkerhet å gjøre, og må elimineres snarest mulig. Det er utrolig at klinikksjefen ikke har oppfanget det! Kanskje kommer han til en annen konklusjon etter å ha sett seg sjøl på Dagsrevyen?

Frithjof Heitmann