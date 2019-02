Foreslår Rishaug på 8. plass

Meninger

En samlet nominasjonskomite i Troms og Finnmark Senterparti har laget sitt forslag til fylkesvalgliste. Den skal endelig vedtas på nominasjonsmøtet i Tromsø 2. mars.

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo fra Salangen topper lista, med Anne Toril Eriksen Balto fra Karasjok på 2. plass. Irene Lange Nordahl fra Sørreisa får 3. plassen, mens veteran og bonde Fred Johnsen fra Tana er på 4. plass.

Senterpartiets frontfigur i Alta, Jan Martin Rishaug, er å finne på en 8.plass.

– Listeforslaget gjenspeiler hele Troms og Finnmark, med kandidater som utfyller hverandre med erfaring, aldersspredning, geografisk tilhørighet fra hele regionen, og et listeforslag med god kjønnsmessig balanse. I nominasjonsprosessen la komiteen til grunn at annenhver kandidat kommer fra dagens to fylker. Komiteen har også lagt til grunn de innkomne forslagene lokallagene i Troms og Finnmark, samt ønsker fra de foreslåtte kandidater om plassering på lista, heter det i en pressemelding. Nominasjonskomiteens leder har vært Kjell-Sverre Myrvoll.