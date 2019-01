– Det går en nemesis gjennom livet, også mot ordførere

Meninger

Politikere fra kysten av Finnmark har de siste årene gjorde narr av at 7.000 mennesker i Altaregionen tok til gatene fordi de ønsket en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Nå etterspør noen av de samme politikere og fagforeningsledere konsekvensutredning. Deres utgangspunkt er redselen for tap av arbeidsplasser i Hammerfest. Vårt utgangspunkt var pasientenes utfordringer med lang vei til sykehus, omveien til lokalsykehuset, Prognosetap for å nevne noe.

Høsten 2017 gikk det en kule eller flere varmt. Vi i Pasientfokus husker ordene fem ordførere fra Finnmark brukte i sitt innlegg i Dagbladet, Altaposten og andre aviser om at «Måten enkelte rikspolitikere lot seg bruke under valgkampen av aksjonister i Alta har interesse utover Finnmarks grenser».

Til det kan vi si at måten enkelte politikere i Hammerfest bruker pasientene i Altaregionen som gissel for arbeidsplasser og bosetning i Hammerfest har interesse langt utover Finnmarks grenser.

Siden det ble kjent at regjeringen ønsker å legge Finnmarkssykehuset under UNN har Politikerne og fagforeninger fra Hammerfest konkludert med at de savner utredning og forutsigbarhet for arbeidsplassene i Hammerfest. Interessant. Nå ønsker politikere, som kritiserte dagens regjeringspartier for å la seg manipulere av oss i Alta, et møte med de politikere som de mente var «manipulerbare». Årsak: Tap av arbeidsplasser i Hammerfest. Det er interessant at pasienters opplevde uverdige situasjon med lang reise, omlasting fra en sykebil til en annen - ikke blir nevnt av politikerne med et ord.

Det heter at det går en nemesis gjennom livet - også for politikere. Imidlertid setter vi pris på at politikere og fagforeninger i Hammerfest nå etterspør utredninger. Men den utredningen må være en uhildet konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Det uhildede kan kun oppnås hvis utgangspunktet kun har pasientenes beste for øye. Kunnskap er viktig – når den ikke blir manipulert.

Sylvi, Unn Hariet og Irene

Pasientfokus