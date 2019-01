– Det beste hadde vært om du kunne gitt litt mer tillit til jordmødrene i distriktet

Meninger

Kjære Erna!

Du ba oss om å lage flere barn, og jeg har nok telepatiske evner siden jeg sitter her og er høygravid allerede. Tanken din (og min) om å lage flere barn ble nok unnfanget omtrent samtidig, og nå sitter jeg her og venter på resultatet av min innsats for fedrelandet.

I skrivende stund er jeg (38 uker på vei faktisk) til å oppfylle ønsket ditt. Men nå har det seg slik at vi som bor i distrikt møter en del utfordringer i vårt forsøk på å øke folketallet. Og som du vet, kan en fødsel starte når som helst. Min utfordring er at lover og regler, såkalte seleksjonskriterier gjør at når krabaten skal se dagens lys, må jeg først ta en kjøretur på 140 kilometer med dårlige veier, utsatt for vær og vind. Du var vel i Alta under Finnmarksløpet i fjor, men da tror jeg du var heldig med været. Flaks for hundekjørerne, men jeg skulle gjerne sett at du hadde fått oppleve litt «skittvær» og blitt værfast. For det er ingen spøk, og ekstra ille er det når man er fødende. Nå er det antagelig noen uker igjen til jeg skal få ungen ut på samme måte som den kom inn, og nå ønsker sykehuset å ha meg på kontroll.

Som andregangsfødende får jeg ikke føde i Alta på bakgrunn av disse kriteriene. De mener at jeg skal reise 140 km hver vei for opp til flere ultralydkontroller. På de humpete veiene vi har her nord, regner jeg med tyngdekraften gjør at babyen er halvveis ute før vi kommer oss hjem til Alta igjen. Så jeg takket nei til en kontroll i Hammerfest, og lurte på hvorfor den ikke kunne gjøres i Alta? Det hele toppet seg når det kom fram at det hadde vært en ambulerende gynekologisk lege i Alta uken før, men på den innkallingslisten hadde ikke jeg fått innpass. Og siden vi har en jordmor i Alta med utdanning i ultralyd så skulle man tro at hun kunne utføre undersøkelsen? Men nei, de som har utarbeidet disse reglene og kriteriene hadde presisert at det skulle være en lege.

Kjære Erna, du som er for privatisering skulle jo ha jobbet for flere muligheter til å benytte det private helsevesen av oss «vanlige folk». I Alta er det en privatpraktiserende gynekolog, og hun kan visstnok utføre den undersøkelsen jordmor i Alta ikke får lov til å ta. Det eneste negative er at man må betale selv, og da mister jo Hammerfest pasientgrunnlaget. Så derfor blir ingen opplyst om denne muligheten. Bør ikke folk få velge selv? Og med de satsene pasientreiser opererer med, så vil det jo lønne seg å betale for undersøkelsen selv. Det beste hadde jo vært om du kunne gitt litt mer tillit til jordmødrene i distriktet, for de gjør en utrolig god jobb.

Jeg er heldig, som vet hva jeg har krav på og som orker å ta diskusjonen. Ingen kan tvinge meg til å dra over fjellet, og jeg føler meg trygg på at barnet i magen har det fint. Men mange har nok vært usikker i en slik situasjon, og følt på presset om å dra til sykehuset for en undersøkelse. Når det ikke opplyses om f. eks ambulerende tilbud, så vil jo pasientgrunnlaget bli helt feil. Man kan jo fundere på om tilskuddsordningene baserer seg på kroppsvekt, for da vil jo vi høygravide være særdeles attraktive. Jeg undres på om det er noe i det ordtaket om «bukken som skal passe havresekken»? For jeg opplever at tilbudene i Alta blir gradvis fjernet stein for stein, slik de en gang ble opprettet. Det utdeles priser og utmerkelser både for fred og komedie i det vide og det brede. Spør du meg, skulle befolkningen i Finnmark fylke fått sin egen pris, «tålmodighetsprisen» for sin prestasjon og innsats.

Linn Kristin Nilsen

Sykepleier og Jordmorstudent.