Meninger

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, ber om at de som engasjerer seg i spørsmål knyttet til reindrift, holder seg til fakta. Ingen er vel uenig i det, men kravet hennes burde gjelde henne selv i samme grad som for andre. Hennes tilsvar til kritikken fra Stig Harby i en tidligere utgave av Altaposten, er så full av feil, at det er rent pinlig.

Langs alle fjordene i Finnmark og Troms var det bosetting og jordbruk lenge før den samiske reindriften var etablert. Her bodde både sjøsamer og andre (nordmenn), og de var faktisk tidligere å ta i bruk reinen som husdyr, enn reindriften ble til slik vi kjenner den i dag. Den samiske reindriften ble ikke skikkelig etablert før på midten av 1800-tallet. Før det drev både samer og de fastboende langs fjordene jakt og fangst på rein. Så når NRL-lederen hevder at fiskerbonden langs fjordene hadde tatt seg til rette på tidligere tradisjonelle reinbeite, er hun et godt stykke ute på jordet. Da bosettingene ble etablert langs fjordene var det villrein som trakk ut mot fjord og kyst. Den samiske reindriften kom etterpå.

Jåma hevder at helleristningene i Finnmark antyder at samenes tilstedeværelse og reindriftskultur kan skrive seg mer enn 5000 år tilbake i tid, og at de viser nærkontakt mellom mennesker og rein. Dette er delvis sant, men helleristningene blant annet i Alta og langs hele kysten nedover helt til svenskegrensa har stort ett de samme motivene. Ikke så rart, for reinen er et innvandrende dyr i hele landet, også i Finnmark. Den kom nordover etterhvert som isen forsvant på Nordkalotten. Den har blitt jaktet på hele veien nordover. Å hevde at det er samer som står bak helleristningene faller på sin egen urimelighet. De kan umulig fartet nedover langs hele kysten for 5-6000 år siden og skravert inn ristningene.

I sitt innlegg hevder Jåma at reindrift har pågått i Finnmark i det hun kaller «uminnelige tider», og at det er rett og riktig at arealene til tidligere gårdsbruk tilfaller reindriften vederlagsfritt. Hun er ikke alene om å hevde at reindriften i nord har pågått i tusenvis av år.

Fra tid til annen brukes denne tidsangivelsen helt rått. For en tid siden var det et TV-program på en utenlandsk kanal som viste rein som ble ført på en pram gjennom Tromsøsundet. Her kunne reineieren fortelle at dette var blitt nødvendig fordi Tromsø by var etablert/utbygget etter at reindriften var etablert i området et par tusen år tidligere, og slik stengte for reinens tradisjonelle vandringsmønster. Budskapet nådde sikkert flere millioner seere. Slike utsagn har bidratt til myten om at samisk reindrift er flere tusen år gammel.

Gjennom 40 års virke som journalist i Finnmark er jeg godt kjent i fylket, også med reindriften. Mange av mine venner befinner seg der. Den samiske reindriften har stort sett hatt frie tøyler. De har brukt vidda slik de har ønsket. De har, som alle andre næringer vært nødt til å forholde seg til veibygging, kraftutbygging, gruvedrift og andre inngrep. Dette er inngrep som også reindriften og de som jobber der, har nytte av. Finnmark er i dag et moderne og effektivt samfunn på linje med resten av landet. Det er nok bare noen få som ville vært uten veier eller innlagt strøm i sine boliger. Eller stått uten arbeidsplasser for seg selv og sine etterkommere.

De som har ledet NRL opp gjennom tidene har gjort en god jobb. De har vært gode å forhandle med myndighetene og har i sterk grad bidratt til at reindriften fremstår slik den gjør i dag. Ett av de største problemene har de hatt innad blant egne medlemmer, spesielt på bakgrunn av at mange har tatt seg til rette med å øke antall dyr i flokken, ut over det lovlige. Resultatet ble overbeiting og påfølgende nødvendig inngrep fra myndighetene.

Den nye ledelsen i NRL burde følge opp de gode ledertradisjonene i forbundet i stedet for å låse seg inne bak påstander og uttalelser som til slutt faller tilbake på de selv. Å fortsatt hevde at reindriftsnæringa ble fordrevet fra sine tradisjonelle oppholdssteder og beiteland er en myte, som mange tror på når den blir hevdet mange nok ganger.

Til slutt må jeg si meg enig med NRL-lederen om at man bør holde seg til fakta og ikke omskriver historien. Som for eksempel å hevde at samisk reindrift i Finnmark er flere tusen år gammel.

Arne Stein Hestvik