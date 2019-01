– Reform for kundene, ikke nettselskapene

Meninger

Av statssekretær Rikard Gaarder Knutsen, Olje- og energidepartementet.

I Altaposten torsdag 24. januar går Per Erik Ramstad hardt ut mot den nye regjeringsplattformens formuleringer om funksjonelt skille i kraftbransjen. Det er 120 nettselskap i Norge, og det bør ikke komme som en overraskelse på noen at denne regjeringen ønsker en konsolidering i bransjen. Dette kommer strømkundene til gode.

Sjokkert over regjeringens omkamp Kraftlagssjefen i Alta hevder flertallsregjeringen forbereder sanering av distrikts-everk.

Å redusere unntaksgrensen fra 30 000 kunder til 10 0000 kunder fører fortsatt til at de minste, og to tredeler av landets nettselskaper, er unntatt kravet om funksjonelt skille. Selskapsmessig skille ble vedtatt i 2016 og skal gjelde for alle nettselskap.

Nettvirksomheten er av naturlige årsaker en monopolvirksomhet. Det betyr at kundene ikke selv kan velge nettselskap. Nettkundene må gjennom nettleia betale for nettselskapets kostnader. Det er derfor viktig at nettselskapene drives så effektivt som mulig og at nettariffene som betales av folk flest, industri og annet næringsliv, ikke blir høyere enn nødvendig. Jeg går ut fra at de aller fleste er enig i dette.

Kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille skal derfor sikre nettselskapenes nøytralitet og øke fokuset på effektiviteten i nettvirksomheten. Kravene vil motvirke faren for at det gis fordeler til konkurranseutsatt virksomhet som kraftproduksjon, eller at nettleien som kundene betaler også går til annen virksomhet i konsernet.

Funksjonelt skille innebærer en begrensning på hvem som kan ha ledende stilling i nettselskapet. Det er også et forbud mot at andre i et kraftkonsern kan instruere nettselskapet i den daglige driften eller ved utbygging av nett.

Flere har påstått at kravet om funksjonelt skille vil være for byrdefullt for de mindre selskapene. Jeg vil påpeke at kostnadene vil avhenge av hvordan nettselskapet selv velger å tilpasse seg kravet. Det er også slik at krav til funksjonelt skille ikke gir svekket beredskap. Kravet påvirker ikke forsyningssikkerheten og er heller ikke til hinder for beredskapssamarbeid mellom nettselskap.

At kundene er sikre på å møte nøytrale og effektive nettselskaper er både viktig og riktig. Teknologisk utvikling, samt endrede forbruks- og produksjonsmønstre stiller økte krav til kompetanse og strategisk ledelse i nettselskapene. Å ha en ledelse som er dedikert kun til nettvirksomheten gjør at fremtidens nettutfordringer løses mer effektivt, til lavest mulig kostnad og med høyest mulig forsyningssikkerhet.

Dette er ikke en reform for nettselskapene, men en reform for kundene.