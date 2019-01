Meninger

«Finnmarksykehuset» (FS), fyller opp pasientgrunnlaget for Hammerfest sykehus med pasienter fra Alta. Det er de nødt til. Ellers ville ikke Hammerfest sykehus eksistert i dag.

Samtidig er FS pålagt av Helse Nord å bygge opp en pasientportefølje for Alta Nærsykehus som oppføres nå.

Direktørkorps

FS har et godt utbygget direktørkorps og medieetat fra sine arbeidsplasser i Hammerfest. For tiden er de opptatt av forsyningstjenesten av pasienter «inn» til Hammerfest. FS omtaler Hammerfest sykehus`s nedslagsfelt, Vestfinnmark, som sitt distrikt. Dermed brukes ambulansetjenesten til å frakte pasienter «INN» til Hammerfest, fra distriktene. Det er vel bare byens innbyggere, Forsøls og Akkarfjords befolkning som drar «INN» til Hammerfest. Resten av Vestfinnmark må reise «UT» til avsidesliggende Hammerfest.

Oppsamlingspunktet for dagens Altas sykehus i Hammerfest er Skaidi, Vestfinnmarks diligensstasjon for pasienter fra Alta til vårt sykehus. Oslo Economics anbefalte bedre helsetjeneste i Vestfinnmark; bygg sykehuset i Alta. Diligensdebatten er derfor et urealistisk alternativ for bedre helsetjenester for oss.

Helse Nord i Bodø

Hverken FS eller Helse Nord sitter på ressurser nok til både bygge og drive Alta Nærsykehus og en storslått Klinikk Hammerfest. Både økonomien og pasientene vil konstant mangle. Altapasienter er derfor nødt til å bli registret som pasienter både på en såkalt «Klinikk Alta» og «Klinikk Hammerfest», lik Tordenskjolds soldater.

Folkeaksjonen for akuttsykehus i Alta

Steinar Hardersen