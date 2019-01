Ja til Troms og Finnmark

Meninger

Som representanter for Venstre i Norges arktiske region gleder vi oss til å jobbe sammen for å styrke det som blir Norges viktigste fylke – på flere måter.

Nordområdepolitikk

Den borgerlige regjeringen er enig om at Troms og Finnmark skal få et større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring av norsk nordområdepolitikk, blant annet skal det opprettes et sekretariat for nordområdeforum i Vadsø. Folk i Troms og Finnmark har en lang tradisjon for samkvem med våre naboer på nordkalotten.

Det er klokt å bygge videre på den tilliten og stabiliteten dette folk til folk-samarbeidet har skapt. Vår historie har også gitt oss kunnskap om internasjonale forhold og den arktiske naturen, en kunnskap som foredles og anvendes i nasjonale og internasjonale organisasjoner og forskningsmiljø med sterk forankring i fylket; som UiT Norges arktiske universitet, Samisk høgskole, Norsk polarinstitutt, Barentssekretariatet og Arktisk råd. Dette, sammen med fylkeskommunens egne høykompetente ansatte, gjør at Troms og Finnmark har de beste forutsetninger for å utforme og gjennomføre nordområdepolitikk!

Ungdom, kunnskap og kompetanse

Troms og Finnmark har bruk for ungdommene våre, og at de vil bli og jobbe i regionen. Vi skal oppfylle det politiske ansvaret det er å legge til rette for dette. Grunnlaget er godt! I den siste nasjonale målingen har Troms og Finnmark den største økningen av andelen som fullfører videregående skole. Og Regjeringens satsing på kunnskap har bidratt til at rekordmange ungdommer som tar yrkesfag nå får læreplass i fylkene våre. Gjennom mer samhandling mellom fylkeskommunen, videregående skole og arbeidslivet skal vi sørge for at enda flere gjennomfører videregående skole. Vi skal også satse på høyere yrkesfagutdanninger i fagskolen, for å imøtekomme arbeidslivets behov i regionen. Vi vil jobbe for fagskoletilbud innen reindrift, arktisk landbruk, reiseliv, helsefag og bygg og anlegg. Ungdom med kompetanse er viktig for å sikre bosetting i hele fylket!

Flere jobber i småbedrifter og de arktiske primærnæringene

Troms og Finnmark har mange små og mellomstore bedrifter, som er svært viktige for arbeidsplasser, et spredt bosettingsmønster, maktspredning og ofte som kulturbærer. Vi skal jobbe for å skape nye arbeidsplasser i det lokale næringslivet. En mye større del av det statlige virkemiddelapparatet må derfor overføres til fylkeskommunen. Venstre er positiv til at den borgerlige Regjeringen utreder at reiselivssatsingen og andre områder innenfor Innovasjon Norge skal overføres til fylkene. Næring basert på bærekraftig reiseliv og opplevelser har et stort potensial i fylket. Primærnæringene står fortsatt sterkt i nord, og etterspørselen er økende etter kvalitetsmat fra reindrift, arktisk landbruk og fiskeri. Også skogbruk har et vekstpotensial. Det må satses på disse næringene slik at det i størst mulig grad skapes jobber lokalt. Her er særlig små aktører viktige. Vi vil jobbe for at unge folk skal få bedre muligheter til å etablere seg innen reindrift og at den minste fiskeflåten ikke struktureres.

Vi er optimistiske for fremtiden til Troms og Finnmark og vil jobbe sammen for at det fortsatt skal være godt å leve her – i hele fylket!

Trine Noodt og Irene Dahl (V)

Nominerte fylkestingskandidater