– Gjennomslag for Alta Høyres politikk

Meninger

Alta Høyre har fått gjennomslag for en felles helseregion for Troms og Finnmark under UNN. Vi har hele tiden ønsket bedre samhandling om helse tjenesten i regionen vår. Vi ønsker å styre spesialisthelsetjenesten i Alta, slik at flere får dekket sine behov ved Klinikk Alta.

Alta Høyre fremmet våren 2018 en resolusjon i årsmøte til Finnmark og Troms Høyre som hadde som formål å tenke nytt rundt organisering av sykehusene. For befolkningen i den nye regionen Troms og Finnmark er det viktig at pasienter, uansett hvor man bor, sikres en trygg og likeverdig tilgang til sykehustjenester med tilstrekkelig kompetanse og kvalitet. Fylkesstyret mener derfor det vil være fornuftig å slå sammen Finnmarkssykehuset HF og UNN HF til et felles helseforetak slik at en felles organisering bedre kan ivareta et helhetlig ansvar for pasienter i det nye fylket og samtidig sikre minst mulig helsebyråkrati og en bedre og mer effektiv ressursbruk. Her vil også helsebyråkratiet i Helse Nord RHF sees i en sammenheng og en desentralisering av oppgaver må ivaretas.

Høyre vil:

• Styrke spesialisthelsetjenesten i landsdelen under Helse Nord RHF slik at pasientgrunnlaget sikres og understøtter en videre utvikling av Universitetssykehuset i Nord-Norge(UNN).

• Slå sammen Helse Finnmark HF og UNN HF for å få bedre samhandling om spesialisthelsetjenestene i den nye regionen og redusere helsebyråkratiet i landsdelen.

• Gi det nye og nordligste helseforetaket et særlig nasjonalt ansvar for teknologisk og digital utvikling som bidrar til økt tilgang og desentralisering av spesialisthelsetjenester i hele landet.

Vi er fornøyd med å få gjennomslag for dette i regjeringsplattformen. Nå skal en flertallsregjering gjennomføre dette. Prosessen med å få flere spesialisthelsetjenester til Alta vil fortsette. Vi ønsker samme organiseringen som Harstad og Narvik sykehus har i dag. Vi tror dette vil gi innbyggerne i regionen vår gode tjenester innen helse.

Bjørn Roald Mikkelsen

Ordførerkandidat

for Høyre i Alta