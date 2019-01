Meninger

Kontinuitet var viktigere enn geografi, hevder statsminister Erna Solberg, som svar på kritikken som har fremkommet mot sammensetningen av hennes utvidete regjering. Nå vil nok mange innvende at det heller var det motsatte som var tilfellet; nemlig at det var nettopp geografien som var viktig for sentraliseringskameratene i Høyre, FrP, Venstre og KrF, i og med at 18 av de 22 statsrådene kommer fra det sentrale Østlandet og Vestlandet.

Av disse 22 utvalgte kommer 17 fra byer; blant dem hele ni fra Oslo og Bærum, tre fra statsministerens hjemby Bergen og to fra Stavanger, mens Porsgrunn, Mandal og Ålesund har fått én hver.

Og distriktene, da…? Reiser du nordover fra Oslo må du helt til Vesterålen, nesten på grensa til Troms, før du finner hjemkommunen til olje- og energiminister Freiberg. I Tromsø finner du eks-finnmarkingen Bakke-Jensen. Og dett var dett. Det er langt, dette landet, men det meste er sør…

Men ved nærmere ettertanke er det kanskje ikke så rart? Kloke hoder i og rundt hovedstaden har jo for lengst funnet ut at når det gjelder verdiskaping er det i all hovedsak Oslo (med bittelite drahjelp fra Rogaland, Hordaland og Akershus) som holder liv i resten av landet, så det er vel der vettet sitter, da? Mens alle vi andre i «utkantstrøkene» i landets øvrige fylker er å betrakte som rene utgiftsposter og en oversubsidiert klamp om foten på disse.

Og da er det vel ikke mer enn rett og rimelig at de er nødt til å ta ansvaret for styringen av landet. Og helt naturlig at ressursene forsvinner sørover…

Magnar Leinan