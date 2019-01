– Eksempelet i avisa tegner et skeivt bilde

Meninger

Onsdag skrev Altaposten om hvordan du kan finansiere kjøp av møbler i butikk hos Møbelringen. Vi vil gjerne presisere noen fakta.

Å kjøpe møbler kan være en stor engangskostnad for en familie. Sammen med Møbelringen gir vi derfor kunder muligheten for delbetaling eller rentefri betalingsutsettelse etter en kredittvurdering. Det er altså ikke snakk om typiske forbrukslån slik som avisen omtaler det.

Med Handlekonto kan kunden utsette betalingen på et kjøp i et gitt antall måneder. Disse månedene er rentefrie, og når avtalen inngås betaler kunden kun et utsettelsesgebyr på noen hundrelapper. Etter den betalingsfrie perioden kan kunden velge å betale inn hele beløpet – og det har da altså ikke påløpt en krone i rente.

Alternativt kan kunden selv velge å dele opp beløpet i månedlige beløp tilpasset egen økonomi. Som for alle andre lån betaler man da naturlig nok rente frem til gjelden er nedbetalt. Jo lenger kunden venter med å betale, jo mer rente betaler man.

Etter en rask sjekk finner jeg likevel ikke eksempler på kunder som har kjøpt for så mye og betalt ned så sakte at kostnaden blir så stor som avisen hevder i sitt regnestykke. Eksempelet i avisa tegner derfor et skeivt bilde av hvordan folk faktisk benytter betalingsutsettelse. Når folk kjøpte møbler finansiert av oss i fjor, så kjøpte de i gjennomsnitt for 22.000 kroner. Et mer relevant eksempel kan derfor være 22.000 nedbetalt over 12 mnd. Etter rentefri kampanje (f.eks 6 mnd til kr 349) gir det en kredittkjøpspris på kr 25 122 (25 471 inkl 349 i kampanjekostand) og et estimert månedsbeløp på kr 2 094.

Det er helt riktig at det å handle på kreditt kan medføre en merkostnad etter betalingsfri periode. Dette er tydelig kommunisert med renteeksempel og i all kommunikasjon med kunde. Avisen spør om tap på lånene som gis når folk kjøper møbler i butikk. Vår erfaring er at folk ikke har problemer med å betale tilbake. Tapsprosenten på finansiering av møbler er veldig lav, godt under 1 %.

Arne Brevik

Direktør for salgsfinansiering

Santander i Norge