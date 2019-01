– Dette betyr i praksis eksklusjon fra fiskeryrket og anmodning om å selge sjarken

Meninger

Til en ungdom som hadde kjøpt seg sjark, og fisker i åpen gruppe, er beskjeden dermed som følger: «Er du ikke fornøyd, så få deg en jobb på tråler». Det betyr i praksis eksklusjon fra fiskeryrket og anmodning om å selge sjarken. Er det slik fiskeridirektøren vil fremme rekrutteringen?

Åpen gruppe består i hovedsak av de som nesten måtte spare seg til fant fra 1990 og minst fem år før kvotene ble til å leve med. Så finnes det heldigvis noen ungdommer som vil hjelpe baronene å ta opp de 327.000 tonnene med torsk vi skal fiske i 2019. Det de får til svar er at de må holde fingrene av fatet, dette klarer Norges fiskarlag uten deres hjelp.

Ja, heldigvis har vi fått en kystflåte som er så effektiv at dem slipper å be trålerne om å ta opp resten av den kommersielle til kystflåten før året er omme. Det har skjedd flere år tidligere. Vi i åpen gruppe er jo i alderen opptil 83 år og vel så det, og regnes forlengst som en utdøende rase.Det kan se ut til at aldringsprosessen går for seint for både Norges fiskarlag og direktøren, ettersom tålmodigheten er på bristepunktet. Det går med andre ord for seint til å bli kvitt oss så raskt som ønskelig.

Nå var Arne Pedersen i Kystfiskarlaget nylig ute og poengterte hvor viktig det var å opprettholde denne gruppen på et forsvarlig nivå. Overfiske i gruppen beviser at dette er unge fiskere, som er like effektive som andre fiskere, uansett gruppe, og at det er alt for lite fisk i gruppen for en 35-foting. Sammenlignet med lukket gruppe er forskjellen så stor, at det må betegnes som direkte ulovlig diskriminering fra fiskerimyndighetene, med fiskeriministeren som den ansvarlige.

Kvota som omfatter leveringsplikten var i utgangspunktet ment for å sysselsette den arbeidsføre norske fiskeindustriarbeider, kvinner og menn langs kysten. Denne yrkesgruppen, som kysten og fiskeriene var totalt avhengige av, er i hovedsak redusert til et minimum. Hvor de befinner seg, er det bare fuglene som flyr fra syd til nord som vet. Heldigvis har andre overtatt denne rollen og som tidligere utgjorde finlendere, svensker, tamiler og russere. I dag polakker, litauere,russere og thailendere. Uten denne arbeidsinnvandringen hadde fisken råtnet ombord i kystflåten og ikke kommet over kaikanten – og det i et tempo som fiskerne aldri har sett maken til.

I og med at åpen gruppe er like effektiv i fisket som alle andre gruppene, ville det være uproblematisk å overføre noen lusne tonn av denne trålkvoten til åpen gruppe, som også i utgangspunktet var ment som en inngang for ungdommen, til kvalifisering til rekrutteringskvote i gruppe 1. Dette må den nye fiskeriministeren ta tak i snarest, dersom han har ansvar i tillegg til fiskejuks. Forresten er det ikke på tide å fiske opp gammefisken, som nå har en snittvekt over det dobbelte av det normale og som rensker Barentshavet for småfisk?

Torbjørn Olsen

Fisker, Skillefjord