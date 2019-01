– Værmeldingene og fjellvettreglene

Meninger

Kom ikke å si at vi ikke ble advart! Etter alle kunstens regler og med alle midler i bruk. Det var vel allerede onsdag vi fikk de første advarslene om uværet som skulle ramme hele Nord-Norge og Spitsbergen. Vi ser metrologen som med faglig tyngde, eller pondus, som det også kalles, dosere om stormsenteret som er på vei, og om forskjellige vindstyrker, mens seeren fascineres av de nye varseltrekantene, som ikke er direkte selvforklarende.

Meteorologen er ikke alene om å informere om været. Været, egentlig uværet gjør seg godt i TV-nyhetene, og som kommentar før meteorologen slipper til. Vi får innprentet hvordan vi skal forholde oss når uværet kommer over oss. Vi får høre at hvis vi ikke absolutt må bevege oss utendørs i dagene som følger, så bør vi holde oss inne.

Så følger reportasjerunde fra steder som allerede har blitt rammet. Vi får se flere vogntog som ikke kommer videre på grunn av stormen. Det vi egentlig ser er overkroppen på en passe nedsnedd reporter som står midt i bildet og dekker halve TV-skjermen. Hvis det er reportasje fra kraftig flom, så står reporteren lenger fra kamera. Han har som oppgave å demonstrere vannstanden, og da må han uti vannet. Må reporteren vises hele tiden?

Nyhetene på radio og TV bruker mye tid og store overskrifter på vær. Særlig på uvær. Jeg har inntrykk av at man er blitt for raus med å melde ekstremvær. Gang på gang har Vestfinnmark vært inkludert i stormvarsel, men blitt «avspist» med i verste fall en frisk bris. Så også nå i januar 2019. Det er selvfølgelig viktig å bli varslet om kommende uvær, men når vi gang på gang varsles om vær som ikke kommer, er jeg redd vi mister troen og til syvende og sist så trekker vi bare på skuldrene av varslene. Det er ingen ideell situasjon, for vi vil helst følge fjellvettregel nr 3: Vis respekt for været og værmeldingene.

Jeg vil på ingen måte forsøke å gi inntrykk av at vi aldri opplever uvær her hvor vi bor. Vi har da opplevd at stormen har tatt garasjer, campingvogner, småbåter og trær, med mer. Vi har hatt snestorm, og så mye sne at brøytebilene ikke kunne ta unna. Veiene ble ikke åpnet før den påfølgende dag, derfor måtte bossekopinga som var på Elvebakken og El’baksinga som var i Bossekop tvunget til å overnatte fordi de ikke kom seg hjem.

Historien sier at det er ingen nyhet at bossekopinga og elvebakkinga overnattet på fremmed sted. Uten at det var på grunn av stengte veier eller storm. Jeg tenker på 1900-tallets nattefrieri, som førte til litt av hvert. En bossekoping på friertur ble ofte møtt av en gruppe unge menn fra Elvebakken som truet med juling hvis de ikke ville forsvinne. Det samme skjedde den andre veien. Da fant man det sikrest å følge fjellvettregel 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu. Her er det på sin plass å nevne den dumme og unødvendige rivalisering mellom de to tettsteder som varte i flere årtier, og som nå ser ut til å være lagt død. Kanskje hadde den sitt utspring i disse nattefrierier?

Frithjof Heitmann