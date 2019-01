– Vi tror mange kjenner seg igjen i frykten langs veiene

Meninger

Den hjerteskjærende ulykken på E8 forrige uke ble en ny påminnelse om hvor urettferdig verden kan være. En mors fortvilelse i korridorene på UNN bidrar til en ny debatt om hvordan spesielt utenlandske vogntog er skodd før de begir seg ut på oppdrag i Norge.

Altapostens årvisse skriverier om vogntog på glatta mellom finskegrensa og Alta er deprimerende lesning – og det er bokstavlig talt på grensen til et mirakel at det ikke skjer flere dødsulykker. Det handler naturligvis ikke bare om utenlandske trailere, men det er dessverre et gjennomgående trekk at det er tynt med både mønster og kjetting på dekkene, også når det er speilhålke og vanskelige bakker og svinger som skal forseres.

Vår mistanke er at marginene er små, konkurransen stor og at kravene til inntjening er høy. Så høy at man rett og slett dropper kjettinger, før behovet melder seg akutt. Eller det er for sent. Vi tror mange kjenner seg igjen i den frykten som råder, speselt på vinterveiene. Ferdselsåra inn til Finnmark langs E6 er heldigvis oppgradert. Det har skapt et helt annet risikobilde, noe som sier oss at selve infrastrukturen krever et løft. Bedre vedlikehold kan hjelpe på kort sikt, men veienes beskaffenhet er simpelthen for dårlig, også på indre riksvei. Det er smalt og veiskuldrene tåler rett og slett ikke belastningen.

Den virkelig store floken er nå E45, en vei som har blitt stemoderlig behandlet i mange tiår, noe som gjør at den overhode ikke er dimensjonert for det trykket vi opplever i dag. Det vet de for eksempel i Kautokeino og Eiby, der tungtrafikken ruser gjennom bygda i stor fart. Da veien ble bygget her var det en brøkdel av trafikken og det var ikke «mastodonter» som kom på rekke og rad. Der det mangler gang- og sykkelvei, er rådene dyre.

I de krappe svingene gjennom Kløfta er det ikke bare stein fra fjellet som bekymrer, men også den smale veibanen. Dette prosjektet ble av en eller annen grunn skjøvet bakover på prioriteringslista, kanskje på grunn av bypakker med saliggjørende bompenger andre steder. Vi synes det er svært problematisk at selve behovet ikke er grunnlaget for de prioriteringene som gjøres.

Ulykken forrige mandag er vel så mye en påminnelse om hva som kan og bør gjøres i transportsektoren for unngå lignende ulykker, i en situasjon der fraktvolumet øker og enda flere vogntog trengs, blant annet i forbindelse med eksport av fiskeprodukter.

Myndighetene påpeker at det gjøres mye, men vi tror rammebetingelsene må skjerpes inn for å skape nødvendig trygghet på veiene. Det må være kontinuerlig fokus på veikvaliteten. Først og fremst knyttet til trafikksikkerhet, men det hjelper ofte mer å argumentere med økonomi. For når vi tjener milliarder på eksport, må det også følges opp med naturlige investeringer til inntekts ervervelse.

Parallelt må regelverket være tilpasset den virkeligheten man opplever på veiene. Kontrollene må være mange, med sanksjonsmuligheter som monner. Er det livsfarlig å kjøre, setter man ikke bare eget liv i fare. Det må bety sviende bøter, eventuelt kjørenekt. Holdninger og bevisstgjøring må være en kontinuerlig del av jobbrutinene, enten man kjører eller er ansvarlig for driften på eiersiden. Vi trenger felles ansvar, ikke felles nonchalanse langs veiene.