– Veien videre med mer enn 100 år gammel teleteknologi

Meninger

– Sentralen, vær så god!

Siden Norges første manuelle telefonsentral ble satt opp i Christiania i 1880, har det skjedd en enorm utvikling i kommunikasjonsteknologi. Det var stort da den første automatiske rikstelefonsamtalen ble gjennomført i 1954 og abonnementene i Ski kunne ringe helt til Oslo uten manuelt oppsett. Sent på 1960-tallet kom den første mobiltelefonen som riktignok kun var halvautomatisk. Ulempen var dermed at du måtte vite hvor mottaker var. Selv husker jeg at vi på 1980-tallet måtte vente flere måneder på å få fasttelefon på Bøler, og at det fremdeles kunne være kø utenfor de røde telefonkioskene. Min første mobil fikk jeg i 1986, fem år etter 1. generasjons mobilnett var lansert. I dag, 33 år senere, har vi kommet så langt at vi har åpnet en 5G-pilot i Kongsberg, og Telenor Norges 4G-nett er blitt kåret til verdens raskeste.

Utviklingen innen mobiltelefoni har vært astronomisk, mens lite har skjedd med det 100 år gamle kobbernettet, som i sin tid ble bygd for å tilby fasttelefon. I dag er det 330.000 abonnementer på fasttelefon i Norge. Visste du forresten at Telenor har 800.000 stolper som bringer fast og fiber frem fra øst til vest og syd til nord på tvers av hele vårt langstrakte land?

Selv om tiden forandrer seg mye, vil den ikke forandre vårt behov for å kommunisere med andre. Dette er et ansvar vi i Telenor tar på største alvor. Uten muligheten til å snakke med hverandre, enten det er over fasttelefon eller mobil, stopper ting opp. Det samme gjelder bruk av internett. I dagens samfunn og i vårt langstrakte land med spredt bosetting, er det umulig å klare seg uten disse tjenestene over tid.

Som dekningsdirektør, er jeg ydmyk når det kommer til dette. Derfor bruker jeg mesteparten av året til å reise fra nord til sør for å se om vi i Telenor klarer å levere god dekning til hele landet. Møtene med eksempelvis ordfører Janne Fardal Kristoffersen i Lindenes, Hans Fredrik Sørdal i Flakstad, Gunn Åmdal Mongstad i Solund og Stine Akselsen i Lebesby gir varige inntrykk. De vet hvor skoen trykker. Det at ordførerne er åpne om utfordringene gjør oss bedre, og vi skal lytte til hva dere og alle landets ordførere sier.

For å imøtekomme kundenes behov må Telenor fornye seg – og ikke minst fornye teknologien kundene benytter til tale, mobil og bredbånd. Derfor bygger vi fiber og mobilnett raskere enn noen gang. I dag har 99,7 prosent av befolkningen 4G der de bor allerede. Utfordringen fremover blir at vi kan ikke fortsette med å reparere det gamle kobbernettet på samme måte som før. For de aller fleste vil det innebære at de får en mer moderne teknologi tilknyttet sine tjenester. For det andre blir det muligens nødvendig med en ekstern antenne knyttet til ett telefonapparat som ser ut som en fast telefon, men som i prinsippet er en mobil.

Arbeidet kommer til å ta tid, men tiden er overmoden. Jeg sier ikke at denne reisen blir problemfri, men vi tar oppgaven på største alvor. Dette blir en av de viktigste reisene vi har lagt ut på. Og på ferden skal vi lytte og forstå – og fortsatt være bærebjelken av kommunikasjon i vårt fantastiske land. Telenor skal aldri glemme historien og hvorfor vi er der vi er nå, men verden går videre og skal vi levere tjenester også fremover kan ikke teknologien fra 1880-tallet være bærende.

Bjørn Amundsen

Dekningsdirektør Telenor Norge