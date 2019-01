– Dekning ute av proporsjoner?

Meninger

I alle fall satt vi der i stor spenning og fulgte rally-crossen fra Sahara – i 50 ulidelige varmegrader, og man nesten kunne lukte eksosen - da sendingen plutselig ble avbrutt av de første rapportene fra det kullfyrte klimatoppmøtet i Katowice. Det var visst noe snakk om konsekvensene av en halv grads temperaturstigning… Jøye meg! , tenkte vi da den første berlingoen gikk over målstreken ved Al Qatrun og lydpotta eksploderte.

For tiden skjer det forresten stadig vekk : mens vi sammen med 2.680.004 andre støttespillere måtte tørke tårene da nasjonens store helt og vår alles Petter - naturlig gråtkvalt - offentligjorde at han ville slutte, ble dette sakrale moment plutselig - og egentlig ganske ufølsomt - avbrutt av at noen raringer antydet at nanoplast en gang kunne finne veien inn i menneskehjernen… Hørt på maken!

Det er vel ingen som vet hvor stor denne mannen er. Hans prestasjoner kan opplagt måle seg med da Amundsen gikk over Grønland for etpar hundre år siden.

For ikke å snakke om da vi endelig kunne nyte synet av Thereses nesten formidable come-back, etter en traurig historie om en salve som hadde vært på alles lepper. Og nettopp idet skidronningen – som heldigvis aldri vil gi slipp på barnet i seg – skal gjøre sin seiersrunde, bryter sannelig Dagsnytt 18 av hele sendingen, og brøyter seg frem med diverse debatter og greier. I beste sendetid!

Vi som vet å verdsette betydningen av de store sportsbegivenheter kan likevel trøste oss med at ganske mange av høydepunktene blir sendt i reprise. Selv om det knapt skjer oftere enn annenhver uke.

Det er ganske utidig av pressen, og i særdeleshet NRK, at man hele tiden skal avbryte monumentale sportsopplevelser ; redaksjonene vet åpenbart ikke hvor store våre helter er. Ja, de vet det jo ikke selv engang ! Verken Ole Gunnar, som skal trene Manchester om Molde får etpar hundre millioner… Eller Magnus (Den store), som vi nå har hatt fornøyelsen av å følge minutt for minutt i 3 uker. Nesten uten avbrytelser.

Men nettopp i det avgjørende øyeblikk, da Magnus skulle mose russeren i hurtigsjakk, ble sendingen brutt med nyheten om at det var funnet miljøgifter i Barentshavet... Vi skal da vel ikke med NRK til Barentshavet for å følge skreiens oppvekst minutt for minutt! Vi skal jo til St. Petersburg…

Det sportsinteresserte publikum fikk gudskjelov noen ørsmå glimt av nasjonens desiderte idealfamilie, der hele Ingebrigtsen toppet lørdagsunderholdningen sist helg.

Saktens grunn til noen patriotiske tårer nok en gang.

Men nå må NRK - og dessuten TV2 - omsider ta seg sammen og slutte å avbryte sendinger som knytter folket sammen og gjør nasjonen stolt.

Det får være måte på tant og fjas; pressen bør gå i seg selv og ta en titt på Samfunnsoppdraget.

Hva med Gullrekka?

Fred. Johansen

Sørreisa