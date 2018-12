– Årets julegave til Aronnes

Meninger

Kommunestyret vedtok tirsdag 18. desember en vei-uttalelse som krever trafikksikringstiltak på Aronnesveien, og punktutbedringer på E6 gjennom Alta. Veisituasjonen i Alta vil også komme som egen sak på nyåret.

Nå tyder mye på at kommunestyret vil forlate tanken om at det skal legges ny E6 over matjorda på Aronnes. Dette må være en lettelse for alle de som driver jordbruk, og som nå kan begynne å planlegge for framtida. Det neste som gjenstår er å sikre at ikke store jordområder går til boligbygging, noe som vil avgjøres når arealplanen vedtas i juni.

Vi i Miljøpartiet de Grønne er veldig fornøyd med at kommunestyret nå er i ferd med å endre strategi, og håper det både skyldes at man er blitt mer nøkterne og at man har begynt å verdsette matproduksjon høyt. Vi lever i en omskiftelig verden, og de gamle husker nok fremdeles hvor viktig det er å kunne dyrke fram egen mat dersom varene ikke strømmer like lett gjennom verdensmarkedet.

Likevel, det er nok slik at denne saken kunne gått annerledes om det ikke var for at store utbygginger krever bompenger. Jeg syns i utgangspunktet bompenger som ordning har store svakheter, fordi de som bor nærmest bommene får uforholdsmessig stor andel av utgifta. Å bruke bompenger til veifinansiering er også en ordning som passer bedre for store byer enn for distriktene. Nasjonal infrastruktur som E6 bør være en nasjonal oppgave, og løses gjennom økte skatter i stedet for å finansieres av hver enkelt kommune. At bompengeordningen likevel overlever er nok fordi det er en god måte å få vurdert om det virkelig er behov for en ny veistrekning -de stedene der motstanden er størst er det antagelig ikke behov for ny vei.

For Miljøpartiet de Grønne i Alta er det i hvert fall helt uaktuelt å betale bompenger for å legge matjord under asfalt. Vi håper punktutbedringene på E6 gjennom Alta ikke blir for omfattende og kan gå som alminnelig oppgradering og vedlikehold.

De uttalelsene som er gjort var egentlig klare tidligere i høst, men kom altså ikke til behandling før hele kommunestyret kom i julestemning. Jeg vil takke alle partiene i kommunestyret som nå fant at at en felles uttalelse er til alles beste.

Fortsatt god jul og godt nyttår til alle fra et parti som liker lukta av jord bedre enn lukta av ny asfalt!

Frode Elias Lindal

Leder MDG Alta