– Passkontroll styrker politiets tilstedeværelse

Det kutters nå i en rekke små passkontorer. Kontorene tilfredsstiller ikke kravene til fysisk sikrede lokaler eller har ansatte som har ID-faglig kompetanse. Dette bør det etter min mening være mulig å finne løsninger på.

Departementet sier at i tillegg til vekten på sikkerhet, har de også tatt hensyn til brukervennligheten og reisetid for folk som trenger nytt pass. I dag er kravet at 90 prosent skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid. Det kravet blir borte. I Finnmark videreføres og etableres det kontor i Alta, Hammerfest, Kirkenes, Porsanger, Tana og Vadsø.

Kontorene i Båtsfjord, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Nordkapp og Måsøy avvikles. Folk i Finnmark kjemper jo for at en skal ha politi på plassen og en spør seg jo hvorfor en ikke beholder passkontor der det er politikontor. Dette for å styrke politikontorene.

Dette forslag høres kanskje ut som en god løsning fordi mange plasser fortsatt skal ha passkontor. Problemet er for oss som bor i Finnmark, at det er enorme avstander og mye dårlig vær i Finnmark.

Jeg skal ta for meg et eksempel fra Finnmark.

Fra Båtsfjord til Tana er det snakk om bare vel 110 km hver vei. De av dere som kjenner været i Finnmark om vinteren kjenner til at Båtsfjordfjellet ofte er stengt og da skjønner dere at en tur over fjellet kan ta mye tid. Båtsfjord har brukbart med næringsaktivitet og det hender ofte at en har behov for et besøk på passkontoret.

Nå går det ikke trikk eller tog mellom Båtsfjord og Tana. Derfor må dette som regel foregå med bil og for meg virker dette å være unødvendig bruk av både tid og penger.

En tur mellom Båtsfjord og Tana er på ca 2 timer hver vei. I realiteten går det en dag for å få seg et pass. Dette er ikke bra! Folk har problemer med å forstå at ikke lensmannskontorene på hjemplassen også i framtida skal kunne gjøre denne jobben. Men en mobil løsning kan selvfølgelig kanskje være et alternativ.

Geir Adelsten Iversen

Stortingsrepresentant Sp