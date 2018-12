– Altafjorden burde vært en del av forskningen

Meninger

Endelig skal det forskes på oppdrettsnæringa i Finnmark. Havforskningsinstituttet har en ramme på 45 mill til et 5 års forskningsprosjekt, opplyses det i Nordnytt på NRK den 18.12. Spørsmålet instituttet stiller er om fjordtorsken vår blir fordrevet av oppdrettslaksen.

Over 200 mærer i Altafjorden

Men forskerne holder seg unna Altafjorden. Frakkfjord, Bergsfjorden i Ytre Loppa og Kjerringfjorden i Sørøysund er plukket ut som forskningsarena. Hadde forskning på skrei og annen innsigstorsk vært forskningsobjektet, hadde jeg skjønt det. Som hobbyfisker i Altafjorden konstaterer jeg at fjorden er fri for torsk. Jeg må gå ut til Hasvik for å sikre meg en møljemiddag på våren. Både fjordtorsken og innsigstorsken er borte i fjorden vår.

Altafjorden er egentlig et basseng, 400 meter dyp. Tre trange sund med mindre dybder forbinder Altafjorden med havet. Alt avfall og giftmedikamenter som oppdrettsindustrien fritt og lovlig kan spre i bassenget vårt er utfordringen. Fordi det nesten ikke er noe vannutskiftning i et basseng, i motsetning til et sund eller en fjord som munner ut mot storhavet.

Skryt, ingen fakta

Alf-Helge Aarskog, konsernsjef i Marina Harvest sier i NRKs «Brennpunkt» med tittelen «Lakseeventyret» den 10.11.2016: «Hydrogenperoksid er et kjemikalium som blir brutt ned til vann og oksygen innafor relativ kort tidshorisont»

Konsernsjefen fremstiller gifta som spys ut i Altafjorden som et ufarlig tryllemiddel som blir til vann og oksygen. En velsignelse for fjordhavet vårt. Gifta skal ta tabbe på kun lakselusa.

Produksjonssjefen hos Grieg Seafood, Vidar Nikolaisen, vedgikk på et møte i Øksfjord den 10.10. at ingen visste hvor lang nedbrytningstiden for gifta hydrogenperoksid er. Dermed er gifta virksom i 400 loddrette meter, fra havflate til Altafjordens bunn. I et ikke-definert tidsrom. Et plastrør fra oppdrettsmærene som ligger strødd på Lille Årøya, blir sikkert også brutt ned, i evighetens perspektiv.

Så hvem har rett. Konsernsjefen i Marine Harvest eller produksjonssjefen i Grieg Seafood, Alta. Nikolaisen kunne også fortelle at brønnbåtene slipper ut vann under hele transporten fra mærene til slaktemottaket på Simanes. Altså blir hele Altafjorden daglig syltet med utslipp med hvasomhelst, daglig. Ikke bare under mærene, men også der førings- og brønnbåtene går.

Betegnede for oppdrettsnæringa er at de sier ingenting, uten at de må. Det vedgås de beviselige fakta, ikke noe annet. Derimot priser de uforpliktende dialog og kontakt;

Roger Pedersen, samfunnskontakt Grieg Seafood Finnmark sier: «Det er utrulig viktig å komme seg videre med å få til en dialog som baserer seg på kunnskap mer enn at man baserer seg på frykt eller går rundt å synser». Hans utsagn rettes også til sine egne rekker.

Det skulle vært en selvfølge at oppdrettsanlegget innenfor Årøya ble valgt ut av instituttet. NRK belyste forskningsoppdraget deres med bilder nettopp fra dette anlegget. I samme anlegget valgte en svensk filmskaper og forfatter å ta opp film om hvordan oppdrettslaksen har det utenfor Mortensnes. Han ble politianmeldt av næringa.

Look to Tromsø!

For Frakkfjord har noen politikere og miljøorganisasjoner i Loppa sagt ja til oppdrett, under forutsetning at mærene er lukket. Tenk om resten av oppdrettskommunene har vist samme mot som Tromsø kommunestyre. De vedtok nei til åpne mærer! Kjerringfjorden på Stjernøya vender rett nord, mot havet. det er neppe noen mulighet for at oppdrettsindustrien vil anlegge noe som helst der, grunnet været.

Heller ikke Bergsfjorden er spesielt reliabel for slik forskning; det er god gjennomstrømming av havvann der. Altafjorden er verdens beste lakseelvs transportetappe til Altaelva, og Altaelvas smoltvandring tilbake til havet. Men transportetappen går rett gjennom oppdrettsindustriens under over 200 mærer, begge veier for den ekte laksen vår. Jeg oppfordrer Havforskningsinstituttet til å slå to fluer i en smekk; legg forskningen også til Altafjorden.