– Tok opp saken allerede i 2014

Meninger

Tom Skoglund raljerer mandag 17. 12 nok en gang over hovedutvalgets lemfeldige behandling av trafikksikkerhet og tiltak på Aronnesveien. Som journalist i samme avis, forventes det at han burde sjekke saken grundigere opp – selv om dette er et leserinnlegg og ikke står for avisens regning! Hvis han så gjorde, ville han se at hovedutvalget allerede i 2014 tok opp saken med Statens vegvesen.

I brev av 27.05.14 ber Alta kommune veieier om at en rekke sikkerhetstiltak blir vurdert innført, herunder bl.a.:

• fartsgrense

• faktisk kjørefart

• fartsdempende tiltak

• separasjon av myke trafikanter

• fysiske tiltak mellom fortau og vei

• vikeplikt og forkjørsregulering

• veilys

• gangfelt/kryssingssteder

• veikryss

Saken ble tatt opp etter bl.a. innspill fra Sletta Vel og SU ved Aronnes skole og ført i pennen av saksbehandler Tom Frode Hansen, undertegnet av Trond E. Uglebakken og kommunalleder Bengt Fjellheim.

Veieier Finnmark fylkeskommune og veiforvalter Statens vegvesen er selvsagt suveren til å vurdere og iverksette forbedringstiltak, slik de i noen tilfeller også har gjort, og vi er selvsagt glad for alle tiltak som gir bedre sikkerhet for samtlige trafikkanter.

Samtidig er det på sin plass å minne om at Alta kommune ikke kan instruere verken veieier eller forvalter – hvor gjerne vi enn ville, men vi har bedt, og har håp om en bedre dialog.

Såvel administasjon som hovedutvalgets medlemmer, har i de to siste periodene i flere møter forsøkt å følge opp saken som bl.a. beboerne i Aronnesområdet har reist. Det er noe mer enn det Skoglund nedlatende gjentar i mandagens avis som «hovedutvalgets halvtimes-jobb».

Otto Erik Aas

Hovedutvalgsleder