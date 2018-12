– Å be om å bli fristilt når det handler om Finnmarks eksistens, er lett å forstå

Meninger

Svar på kommentar fra redaktør Rolf Edmund Lund

Det er lett og tro at redaktøren i Altaposten har hadd en dårlig natt når han den 13. desember 2018 kl 07.49 publiserer en politisk kommentar.

At redaktøren ikke kjenner til det politiske system og hvordan det fungerer fremgår ganske klart. Bare det kan være bekymringfullt all den tid han skal forfatte politiske kommentarer, slik han prøvde den morgenen. Det må da være tydelig og ikke til og misforstå hva som har skjedd. Geir Ove Bakken (GOB) har vært ute i media flere ganger og gått imot fylkespartiet og fylkestingsgruppen i denne saken(regionreformen). Han har også ytret seg fra talerstolen i fylkestinget ved en 3-4 anledninger til gruppens store forargelse.

Dette kan sikkert bekreftes av flere i partiet og fylkestingsgruppen. Det er ikke til og misforstå og at GOB gikk i media for og prøve og påvirke saken og sa: Jeg stemmer for fellesnemd uansett! Det er en viss forskjell på det og å be om og bli fristilt. Og be om å bli fristilt i en sak som omhandler om Finnmark ikke skal eksistere længere, er lett og forstå. Fantastisk lett.

At altaværinger og altapatrioter trur og mener at jeg gikk ut for og stoppe en meningsmotstander, sier sitt om hvilke metoder de selv er vandt til å bruke. De som kjenner meg, vet hva jeg er laget av og vet også at jeg er rett fram politisk. Jeg sier hva jeg mener uten å ha andre hensikter.

Jeg vil henvise til at det tidligere, i begynnelsen av Geir Ove Bakkens tid i fylkestingsgruppen og som tiltredende i styret, forekom lekkasje til Altaposten. Det sies at bomerangen kommer og treffer deg i bakhodet. Det har den virkelig gjort for Altaposten ved redaktøren (som hadde en dårlig natt?) og Geir Ove Bakken i denne saken. Denne kommentaren skal på en måte, hverfall for meg, angripe mitt utspill og liksom frikjenne GOB og Kåre Simensen. De jobber godt tverrpolitisk i Alta, og de har tydeligvis pressen med seg.

Robert Wilhelmsen

Hammerfest