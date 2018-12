– Vi styrker arbeidet for Finnmark som eget fylke og stortingskrets

Meninger

ForFinnmark styrker sitt arbeid mot fylkestingsvalget 2019 og Stortingsvalget 2021 sammen med de partiene som nasjonalt også ønsker Finnmark som egen region. Vi vil også samarbeide med organisasjoner og nettverk lokalt og nasjonalt som er enige med oss om målet om å oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark.

ForFinnmark forutsetter også at Finnmark fylkesting sitt vedtak om å sende prosessvarsel blir effektuert så fort som mulig til Kommunal- og forvaltningsdepartementet for å avklare grunnlaget for en rettssak mot staten.

Vi godtar ikke at en politisk maktelite skal kjøre over både en lovlig gjennomført folkeavstemningen i Finnmark, fylkets største politiske gruppe og en meget tydelig folkemening i begge fylker. Folk i Troms og Finnmark vil en annen vei enn det dagens fellesnemnd i Tromsø. Fellesnemnda er opprettet etter en kupplignende prosess som dikterer våre egne folkevalgte. Vi mener dagens fellesnemnd i Tromsø ikke har mandat fra eget folk.

ForFinnmark vil oppmuntre folk til å følge med og kommentere og være aktive. Når våre folkevalgte er satt ut av spill på denne måten må folk selv si fra. ForFinnmark håper det blir dannet flere tverrpolitiske lokale grupper for å arbeide mot et felles mål der Finnmark fortsatt blir et eget fylke i Norge.

Randi Karlstrøm, leder ForFinnmark