– Skal svenske Hollywood-fruer og amerikanske silikondukker være rollemodeller?

Meninger

Moderne kommunikasjons – medier påvirker våre underholdnings tilbud og informasjons tilgang.

Denne utviklingen, sammen med tale og trykkefrihet påvirker og preger vår samfunnsutvikling både i positiv og negativ retning. Vi ønsker åpenhet, frihet og stor takhøyde, men det begrenser mulighetene for å gripe inn når noen ikke forstår, eller tar nødvendige hensyn til konsekvensene av egne utspill og medienes påvirkningskraft.

Skal framtidens underholdningstilbud og informasjonsflyt foregå uten kontroll og begrensninger. I actionfilmene framstår heltene uten moral og som utøvere av hensynsløs vold og brutalitet. Krigsfilmer framstiller krig som en romantisk og spennende lek og i krigs spill kan man underholder seg selv med å skyte og drepe andre mennesker.

Utvikles vår rettferdighetssans gjennom TV-serier hvor man snakker om verdige vinnere som saboterer hverandre og ustraffet bryter spillereglene som legger grunnlaget for konkurranser med million gevinster. Overdrevet markedsføring av moderne legninger provoserer mange og skaper frustrasjon og usikkerhet hos sårbare og usikre ungdommer.

Skal svenske Hollywoodfruer, amerikanske silikondukker og forskrudde ungdommer på Paradise hotell være rollemodeller for norsk ungdom? Skal kunstige skjønnhets idealer og helseskadelige kroppsfasonger være det nye målet for naturlig og flotte norske jenter?

Problemstillingene er mange og det er ikke enkelt å sette grenser. Politikerne må samarbeide med kirken, psykologer og samfunnsforskere. Mange er i tvil om vi har kontroll på utviklingen og om vi har nok kunnskap om skadevirkningene av medienes påvirkning. Har vi klare mål på hvordan vi ønsker at framtidens samfunn skal være.

Dagens foreldre har i liten grad mulighet til å kontrollere og begrense barnas tilgang på volds filmer og pervers porno. Hektisk hverdag reduserer foreldrenes mulighet til preging. D e konkurrerer med barnehager, skoler, nett og TV. Det er tid for samfunnsdebatt på dette området. Hvordan ønsker vi å utvikle vår kultur og vår livsstil? Hva er god livskvalitet? Hvilke aksjonsformer kan aksepteres og hvem skal iverksette tiltak for å redusere og hindre samfunns nedbrytende påvirkning?

Skatter, parkeringsavgifter, bompenger og restriksjoner begrenser vår livsglede og frihet. Innføring av et papirløst samfunn uten kontanter skaper bekymring og praktiske problemer for dagen eldre. Reduserte sosiale ferdigheter og kostnadskrevende eller fraværende sosiale arenaer fører til økende ensomhet og isolasjon. Saklighet og folkeskikk er fraværende på nett aktiviteter og media, sentrale politikere og kirken praktiserer og aksepterer utskjelling, og at man kan tillegge andre mennesker meninger og holdninger basert på egen fantasi. Man kan fritt og ustraffet framsette personlige vurderinger av andres moral, menneskesyn og politiske holdninger.

Dette bidrar ikke til samarbeidsvilje for et varmere samfunn!

Bjørn S. Odden