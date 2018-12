– Et spørsmål om bærekraft og felles ansvar

Meninger

Jovsset Anta Sara protesterer mot at han må redusere antall dyr i reinflokken sin. Men også han må ta sin del av ansvaret for en bærekraftig framtid i reindriftsnæringen.

Sara gikk til sak mot staten for å slippe reduksjon i flokken sin, men tapte i Høyesterett i desember i fjor. Saken har fått stor oppmerksomhet, og den unge reindriftssamen får mye sympati. Men i strømmen av mediesaker med sterkt individfokus, er det lett å glemme det store bildet. Jovsset Ante Sara er en av mange aktører i en svært krevende, langvarig og helt nødvendig prosess for å redusere antall rein på Finnmarksvidda.

Omfattende krav om reduksjon

Utgangspunktet var dramatisk. Fra 1990-tallet og fremover kom det foruroligende rapporter om overbeiting og altfor mange rein på Finnmarksvidda. Noe måtte gjøres.

I 2008 ble det opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra næring, forskning og forvaltning som utarbeidet rapporten «Kriterier/indikatorer for økologisk bærekraftig reintall». Med dette utgangspunktet laget vi en veileder som skulle hjelpe næringen og myndighetene med å fastsette et bærekraftig reintall.

Krevende interne prosesser

De interne prosessene i distriktene var krevende. Det var utfordrende å bli enig om den interne byrdefordelingen ved reintallsreduksjoner, og hvor mye reinbeitedistriktene skulle redusere for å nå bærekraftsmålene. For mange distrikter i Finnmark, førte dette til at Reindriftsstyret, i henhold til gjeldende lov, til slutt måtte fastsette øvre reintall.

Kravene om reduksjon var omfattende. Distriktet som Jovsset Ante Sara tilhører, måtte redusere med 35 prosent, fra 3100 til 2000 dyr. Men driftsfellesskapene i distriktet klarte ikke å bli enige om hvordan denne byrden skulle fordeles. Dermed kom det pålegg fra reindriftsstyret om at alle måtte redusere med 35 prosent. For Saras vedkommende betydde dette at han måtte redusere fra 116 til 75 dyr.

I 2013 fikk 231 driftsfellesskap i Finnmark pålegg om å kutte ned på antall rein. Elleve av dem fikk dagbøter fordi de ikke rettet seg etter pålegget innen fristen. Ti av disse valgte i løpet av 2015/16 å etterleve pålegget. Den ellevte var Jovsset Ante Sara. Han gikk rettens vei, og kravet om reduksjon av reintallet hans ble naturlig nok satt på vent.

Likt for alle

Trekvart år etter at dommen falt i Høyesterett, sendte vi brev til Sara med krav om at han nå må følge opp det opprinnelige kravet fra 2013. Sara ba, gjennom sin advokat, om en utsettelse fordi de vil legge fram saken for FNs menneskerettighetskomité. Vi har valgt å ikke etterkomme dette ønsket.

Prosessen har allerede pågått i mange år og nå står vi med en rettskraftig dom som det er Landbruksdirektoratet sitt ansvar å følge opp. Likebehandlingsprinsippet er svært viktig for oss. Av de 231 sida-andelene som fikk pålegg om reduksjon i 2013, er det nå bare Sara som ikke har rettet seg etter kravet.

Dialog med andre reineiere

Kravet han nå må innfri, betyr ikke nødvendigvis at han må slakte dyr. Han kan be om dialog med de andre reineierne i distriktet. Sammen kan de omfordele rein internt. Etter loven kan distriktet omfordele reintallet sitt innen rammen av øvre reintall. En slik endring krever enstemmighet i distriktet. Dersom de ønsker et flatt øvre reintall per driftsfelleskap, så kan det gjøres med et flertallsvedtak i distriktet.

Det er i dag om lag 147 000 rein i Finnmark, for seks år siden var tallet 191 000. En betydelig reduksjon med andre ord, en reduksjon som har vært helt nødvendig for å sikre en bærekraftig framtid. Det er all grunn til å ha respekt for en gruppe næringsutøvere som har tatt et så stort felles ansvar. Det har ikke vært smertefritt, men de har gjort det. Nå må også Jovsset Ante Sara gjøre sitt.

Liv Berit Hætta

Direktør avdeling reindrift

Landbruksdirektoratet