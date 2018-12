– Skal nedsatt hastighet løse alle problemene?

Meninger

Ser at Tom Skoglund og mange andre ønsker nedsatt hastighet i sitt område. Skal nedsatt hastighet løse alle verdens problemer?

Det tar 27 sekunder ekstra å kjøre Aronnesveien hvis hastigheten settes ned fra 50 km/t til 40 km/t. Så spørres det undrende om vi ikke har tid til 27 sekunder ekstra. Aronnesveien har i dag ÅDT årsdøgnstrafikk på 6000, 6000 passeringer i døgnet tar dermed 27 sekunder lengere tid. Tilsammen blir det 45 timer. Samfunnet skal altså kaste vekk 45 dyrebare timer på å irritere vettet av trafikanter flest? Vi bør heller justere opp hastigheten på Aronnesveien til 60km/t, på hele strekket! Slik at trafikken kan gli trygt og fint.

Hastighetene i dette landet er så inne i granskauen lave, de er laget etter standaren som var på biler laget før kristus tid. Nå surrer vi bortover med høyteknologiske sikre biler, i et bestemortempo uten like. Det medfører at folk istedet for å konsentrere seg i trafikken, sitter og iriterer vettet av seg. Det er for enkel løsning å si at trafikken er farlig for barn, ja trafikken er farlig for barn. Også om trafikken suser forbi i 40 km/t! Foreldrene må derfor lære barna hvor farlig det er. På samme måte som en elv er farlig for barn, vi kan ikke begynne å strupe ned, eller stoppe elva, selv om barn ferdes der. Det er oppdragelse og læring vi må gjøre noe med.

Man har lenge trodd at spedalskhet var utryddet, helt til man ser bilister ligge 10 km/t UNDER fartsgrensen! Er det en ny folkesykdom? Så en reduksjon i hastigheten til 40km/t, medfører faktisk at trafikken i praksis snegler av gårde i 30km/t. Da begynner vi å snakke om køtilstander og elendig trafikkavvikling. Til sist vil jeg minne på om tre ord som sansynligvis ikke eksisterer, i hjernebarken til den fanatiske fartsgrense-drepende fedre/mødre-mafiaen: Effektivitet, samfunnsøkonomi og trafikkavikling!

Filip Thomassen