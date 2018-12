– Flere hundre tomter blir realisert i løpet av de nærmeste årene

Meninger

Alta Arbeiderparti har som en av sine hovedsaker å til enhver tid ha tilgjengelige boligtomter i Alta. Dette er en jobb vi satte i gang med ikke lenge etter at vi kom i posisjon høsten 2015. Vi har nå flere hundre boligtomter på planen som vil bli realisert i løpet av de nærmeste årene, noe som vil dempe presset på tomteprisene. Dette kan jeg garantere om vi fortsetter å styre kommunen etter valget neste høst.

Altaposten har i flere reportasjer rettet søkelyset mot Fefo og mener at de er med på å presse opp tomteprisene. I Alta har vi mange aktører som tilbyr arealer til boligformål, det er private, kommunen og Fefo. Vi har fått en grei dialog med Fefo og de har i møter med oss hvert opptatt av å ikke være en brems i utviklingen av nye boligfelt i Alta, utfordringen har vært at planlegging av kommunale felt stoppet opp i perioden 2011-2015. Når vi overtok styringen på rådhuset høsten 2015 var det ingen planlegging eller utvikling av nye boligfelt i kommunal regi, det var kun det private utbyggere stod for. Det har gjort sitt til at det har vært for få tomter i markedet, noe som igjen har ført til prispress. Dette er under endring og prisproblematikken vil være løst i løpet av nærmeste framtid.

Når vi fra 2019 og utover legger ut tomter til selvkost, vil prisene på tomter i Alta presses ned. Forskjellen mellom kjøpte kommunale tomter og tomter fra Fefo vil være at en kommunal tomt får du kjøpe mens en Fefo tomt må du leie (feste) en periode før du får kjøpe den. Og i enkelte tilfeller kan det faktisk være en fordel med hensyn til finansieringen å kunne feste tomta framfor å kjøpe den.

Jeg vil også si at Arbeiderpartiet fortsatt skal jobbe for at Fefos strategier skal tilpasses kommunene på en enda bedre måte. I dagens eierstrategi gis Fefo anledning til å selge eiendom til kommunene i spesielle tilfeller, dette vil Alta Arbeiderparti endre slik at det skal bli enklere for kommunene å kunne kjøpe nødvendig areal for framtidig boligutvikling.

Oppsummert vil jeg si at befolkningen kan være trygg på at vi tilrettelegger for nok eneboligtomter i Alta, i et samarbeid mellom private, kommunen og Fefo. Dagens prisnivå kan kun senkes med å tilby nok tilgjengelige tomter. Og det er Arbeiderpartiet en garantist for å gjøre.

Ole Steinar Østlyngen

Gruppeleder Alta Ap