– Uverdig omlastning blir en realitet

Meninger

Vi i Pasientfokus har siden høsten 2017 jobbet hardt for at det ikke skal etableres en omlastingsgarasje for syke mennesker på Skaidi. Når styret i Finnmarkssykehuset møtes den 12. og 13 desember inviteres styret til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til å gjennomføre et pilotprosjekt

med en framskutt ambulanseenhet på Skaidi i perioden 1. mars 2019 - 1. mars 2020.

2. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering med de involverte kommuner

første gang etter seks måneder og etter endt prosjekt.

Hvorfor omlastingsgarasje på Skaidi?

Finnmarkssykehuset har laget en overordnet plan for tidsrommet 2018-2028. Planen har tatt utgangspunkt i Sintef sin rapport hvor det blant annet står: ”Det er i dag en betydelig henteaktivitet ved Skaidi med ca. 700 pasienter per år som overføres til nybil og fraktes inn til Hammerfest .”

Vi kan ikke se at Sintef har gjort faktiske pasientundersøkelser om hvordan omlasting oppleves. Det gjør at heller ikke Finnmarksykehuset kan ha tilstrekkelig kunnskap om pasientenes opplevelser og behov. Pasientfokus mener at planlagte henteoppdrag av syke mennesker 50 kilometer fra lokalsykehuset er et konstruert problem. Vi oppfatter det som svært lite ambisiøst på pasientenes vegne. Vi spør derfor:

1. Er omlasting av syke mennesker 50 kilometer fra lokalsykehuset ambisiøst?

2. Er omlasting av syke mennesker fremtidsrettet?

3. Pasienten sier NEI til å bli omlasting! Det gjør Pasientfokus også.

Kort og konsist. Vi har snakket med hundrevis av mennesker i Alta-regionen. Det er faktisk ikke et eneste menneske som mener at omlasting er en verdig måte å bli behandlet på. Det vil si at pasienter og pårørende i hele Alta-regionen og hele Vest-Finnmark for øvrig er sterkt i mot omlasting på Skaidi. Fordelen av å opprette en ambulansestasjon på Skaidi i Kvalsund er ifølge Finnmarkssykehuset å ivareta den konstruerte overføringsjobben av syke mennesker. Finnmarks-sykehuset argumenterer for at omlastingsgarasjen vil gi en : ” betydelig større nærhet til nærmeste ambulansestasjon for beboere og gjennomgangstrafikkerende i Kvalsund.”

Politikere i Altas manglende engasjement er uforståelig. I saksframlegget fra Jørgen Nilsen, klinikksjef, klinikk prehospitale tjenester, kommer det fram at en etablering av en framskutt enhet på Skaidi vil kunne gi en bedre fordeling av arbeidsbelastning mellom tjenestene i Hammerfest og de omkringliggende kommunene. På vegne av pasienter i Alta under jeg på om syret ved Finnmarkssykehuset virkelig mener at de litt over 100 menneskene som bor på Skaidi og den gjennomgangstrafikken som skjer på tettstedet skal veie tyngre enn de tusenvis av fastboende i Honningsvåg, Havøysund, Lakselv, Karasjok, Kautokeino, Alta og Loppa til sammen? Så lite ambisiøs som skisseres av Finnmarkssykehuset på pasientenes vegne er det ikke lov å være i 2018!

I sin innstilling til styremøtet viser Jørgen Nilsen, klinikksjef, klinikk prehospitale tjenester, til svakhet i risikovurderingene om pilotprosjektet. Han viser også til at pilotprosjektet ikke er godt nok forankret og diskutert med berørte kommuner. Da risikovurderingen ble sendt ut ble det også innkalt til møte på kort varsel. Kommunene Hammerfest og Kvalsund møtte. Det kommer videre fram at Alta Kommune var forhindret i å delta i møtet. Kommunene Hammerfest og Kvalsund er de kommunene som har mest å vinne på en slik framskutt enhet med omlastingsgarasje på Skaidi. Fordi en slik framskutt enhet med omlastingsgarasje vil øke beredskapen i Kvalsund kommune og i den fremtidige storkommunen ved sammenslåingen av Hammerfest og Kvalsund i 2020.

Den amerikanske statsviteren, Elinor Ostorm ( 1933 – 2012) la til grunn at folks misnøye til statlige beslutninger, kan være et uttrykk for manglende kommunikasjon mellom myndigheter og de berørte parter. Misnøyen blir forsterket når de berørte parter, her pasienter, ikke får mulighet til deltakelse i de forutgående politiske prosesser (Ostrom 2005). For å studere hvilke kollektive strukturer som har påvirket samfunnsendringer og den enkelte institusjon, sier Ostrom at man kan pakke ut den enkelte beslutning å studere hvor det gikk galt – slik at legitimiteten hos folket ikke ble ivaretatt. Jeg mener at skal en samfunnsutvikling stå seg i fremtiden må Finnmarkssykehuset gi pasientene mulighet til å bli hørt.

Helse Nord, FInnmarkssykehuset, foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset har fått innspill fra Pasientfokus. Men pasientene er muligens ikke første prioritet - når det gjelder omlastingsgarasje i veikrysset på Skaidi. Jeg undrer virkelig på hva som var så viktig at politikere i Alta valgte bort møtet om omlastingsgarasjen på Skaidi. Jeg lurer også på hvorfor Finnmarkssykehuset sendte møteinnkallingen så seint – og hvorfor møtet ikke ble utsatt da Alta ikke kunne møte.

Irene Ojala

Pasientfokus