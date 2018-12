– Hvorfor svikter seks ordførere både folket og partiet sitt?

Meninger

Hva er det som får seks Ap-ordførere til å oppfordre Finnmark Ap til å si nei til prosessvarsel og ja til å oppnevne fellesnemnd – på tvers av folket sitt, på tvers av Ap´s vedtak om å ikke godta tvang og på tross av at regjeringspartiene ikke har oppfylt sine lovnader om nye oppgaver til Finnmark?

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik og gruppefører Remi Strand har stått stødig i spissen for APs fylkestingsgruppe. Det samme har stortingsrepresentantene fra AP, Runar Skjåstad og Ingalill Olsen gjort. De andre ordførerne Arbeiderpartiet i Finnmark har også stått last og brast med sine innbyggere.

Ordførerkandidatene Helga Pedersen i Tana og Wenche Pedersen i Vadsø har hele veien fremstått som bautaer i kampen mot tvangsvedtaket. Det samme har partileder Kristina Hansen gjort med solid støtte fra et enstemmig representantskap. Vi er sikre på at alle disse vil gjøre hva de kan for at styret i fylkespartiet forsetter den modig linjen mot tvangsvedtaket helt frem til stortingsvalget i 2021.

Hva er det så som får seks Ap-ordførere til å oppfordre Finnmark Ap til å si nei til prosessvarsel og ja til å oppnevne fellesnemnd, til tross for at de vet at Ap har vedtatt at hvis det blir regjeringsskifte i 2021 vil tvangsvedtaket oppløst. De seks Ap-ordførerne kjører altså solo og vil akseptere å oppløse Finnmark som fylke, noe som vil skje så fort man setter foten inn på møtet i fellesnemnda.

Det de seks ordførerne nå gjør er oppsiktsvekkende av 6 årsaker.

1. Folkeavstemningen

La oss minne dere på at Stine Akselsen i Lebesby med dette går mot sitt eget folk der 93,2 av de som stemte i folkeavstemninga i mai sa nei til tvangssammenslåinga. Alf E. Jakobsen går mot 93 % av sine, Monica Nielsen i Alta går mot 66,9 av sine, Johan Vasara i Kautokeino går mot 79,5 som sa nei, Aina Borch i Porsanger går mot 93,9 av sine og Rune Rafaelsen i Sør-Varanger går mot 93 % av sine folk som stemte nei til tvangssammenslåing med Troms. Mange av dem har stemt inn sine ordførere i den tro at de stod på det de mente, og så blir de vitne til at de snur i ellevte time i en historisk viktig sak for Finnmark, må være voldsomt skuffet. De må jo føle at seg dolket i ryggen av sine politiske ledere som de stolte på.

2. Kommunestyrene

De seks ordførerne handler helt på egen hånd, for dette er ikke tuftet på et kommunestyrevedtak.

3. Partiet

De seks ordførerne har ikke bare gått på tvers av sitt folk, de har også gått mot partiet sitt. Det er gode muligheter for at vi får et nytt storting og ny regjering etter valget 2021. Det er Arbeiderpartiets linje at sammenslåinger skal skje med frivillighet. Da kan tvangsvedtaket reverseres. Velgerne støtter denne strategien. Hvorfor vil de 6 ordførerne gjøre dette umulig allerede nå?

4. Oppgaver

De store oppgavene som skulle drysse over regionene har vi hørt eller sett lite av. Det var regjeringens store lokkemiddel for å få fylkene til å slå seg sammen, oppgaver som nærmest er smuldret bort. Likevel mener ordførerne at å gå i tvangsekteskap med Troms er greit.

5. Rettssak

Til tross for at det i kommunalkomiteen og blant jurister er slått fast at vedtaket i mai 2017 om å slå sammen Troms og Finnmark var lovstridig, så vil ikke de 6 ordførerne få dette prøvd i retten.

6. Begrunnelsen

De seks ordførerne sier at (sitat): «Vi må ta realiteten inn over oss og komme i gang med prosessen for å skape en best mulig fremtid for Finnmark med de rammebetingelsene vi er gitt, uttaler de i pressemeldingen.» I dette ligger det ingen konkret begrunnelse for hvorfor ordførerne vil at vi nå skal gå inn i fellesnemnda og si nei til prosessvarsel.

Den 13. desember skal sak 63/18 opp i fylkestinget: "Valg av medlemmer til fellesnemnda".

Vi har oppfordret både våre medlemmer i ForFinnmark og andre som er mot tvangssammenslåinga til å komme på fylkeshuset i Vadsø for å vise sin støtte til Finnmark fylkesting.

