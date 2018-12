Meninger

Ser at fylkeskommune vil kutte i båtrutene, og at det vil ramme oss hardt.

Det at vi må ta regninga, at fylket ikke tar ansvar for sitt overforbruk av penger, er helt absurd. Fylket kaster bort penger på unødig tull, og der er ingen som går i sømmene for å se hvor pengene blir av. Det er ikke snakk om hvor mye ekstra som et gått med til fergeleiet på Altneset, vet bare at det er endel.

Vi har jo hatt et rimelig godt båttilbud i Rognsund. Og hvis de mener at vi skal kun ha AltafjordXpressen, kan vi bare reise onsdag, fredag eller søndag inn eller ut, og de fra Pollen ikke får et tilbud i det hele.

Lurer på om det kanskje kan være en fordel om man blir slått sammen med Troms, at det da kommer fram kor pengebruken til fylkeskommunen virkelig er , og likeså hvordan kontraktene blir overholdt, så kjære politikere ta ansvar, vi har jo valgt dere.

Synnøve Nuth Pedersen

Frustrert beboer i Rognsund