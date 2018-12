Meninger

Velkommen til Loppa. Her ligger uante muligheter og du kan i stor grad gjøre som du ønsker og lyster.

Akkurat nå har vi ledige stillinger som kommunelege 1 og 2, teknisk sjef, rådmann, assisterende rådmann og et vikariat som pleie og omsorgssjef. Kontakt personalkonsulenten dersom du er interessert (usikker på om den stillingen også er ledig, men ring gjerne og spør på forhånd)

Vi kan tilby et utfordrende arbeidsmiljø og noen svært presserende arbeidsoppgaver under full tillit og vide fullmakter. Konkurransedyktig lønn, fin natur og sen påske.

Fra og med høsten 2019 kan det tyde på at vi innfører et to-partisystem. Det kan gjøre lokalpolitikken meget enklere, for etter valgdagen og den påfølgende valgvaken vil det hele være oppe og avgjort. Ett vinnende parti sitter med bukta og begge ender og den tapende part kan egentlig bare gå i dvale da de vil være i mindretall i alle råd og utvalg, i formannskap og i kommunestyret. Dette tror vi blir saliggjørende og enkelt å forholde seg til – annet enn partimøter behøves i grunnen ikke og det sparer kommunen masse penger på og det blir om mulig enda mere stille om debatter og vedtak noe som er smart.

I Loppa vil du finne svært positive innbyggere som stiller få krav til ledelsesengasjement. Om du ønsker det kan du gjerne pendle hit eller utøve ditt virke via SKYPE, e-post eller SMS. Om du likevel skulle ønske å bo i kommunen så tilbyr vi gratis bolig og mulighet for hjemmekontor alle ukedager - tilstedeværelse er ønskelig, men ikke et absolutt krav.

Kvalifikasjoner blir vi enige om etterhvert.

Du bør ha et åpent sinn og om du driver med ledelse så bør den være nedtonet da det fort blir oppfattet som overgrep og maktmisbruk.

Loppa - et hav av muligheter.

Jim G. Olsen