– Stopp raseringen av passkontorene

Meninger

Justisdepartementet med justisminister Tor Mikkel Wara har varslet nedlegging av 64 passkontor. Dette er nærmest en halvering av antall postkontor. I Finnmark blir det forslått å legge ned passkontoret i Båtsfjord, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Nordkapp og Måsøy.

Begrunnelsen er at justisdepartementet frykter svindel, trygdemisbruk, organisert kriminalitet og terrorisme ved å opprettholde mange små passkontor. Dette er en meningsløs argumentasjon da det neppe er på disse kontorene kriminelle og terrorister prøver å få falske pass. Forslaget er nok i langt større grad en ny sentraliseringsreform fra Regjeringen som medfører dårligere tjenestetilbud til befolkningen ute i distriktene.

Innbyggerne i disse kommunen blir pålagt å reise lange avstander for å få et pass. Kravet om maks reisetid til nærmeste passkontor som Stortinget vedtok i juni blir glatt overkjørt. Stortinget krevde at reisetiden ikke skulle være lenger enn 45 minutter for 90% av innbyggerne i hvert politidistrikt.

Som stortingsrepresentant for Finnmark ser jeg at stadig nye sentraliseringsreformer fra Regjeringen bestående av Høyre, Frp, og Venstre med KRF som haleheng, bidrar til dårligere tjenestetilbud til innbyggerne . Dette er helt uakseptabelt sier Stortingsrepresentant Geir Iversen. Senterpartiet aksepterer ikke at distriktene tappes for offentlige arbeidsplasser og tjenestetilbud.

Geir Iversen, Sp

Stortingsrepresentant