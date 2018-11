– Stopp raseringen av Finnmark!

Meninger

Nå i en ellers uforutsigbar og turbulent Finnmarkshverdag så vil Høyre frata Finnmarksungdommen skoletilbudet, noe som uroer mange. Å legge ned videregående skolen i Tana og Vardø er mildt sagt uklokt. Det at høyre i tillegg jobber med nebb og klør for å gi fra seg styreårene (makta) til Troms for evig fremtid – viser hvor lite partiet tar hensyn til Finnmarksbefolkningen.

Hva er det Finnmark høyre ved Hesjevik i spissen ønsker for Finnmark, mildt sagt ingen verdens ting. Med disse to sakene beviser Finnmark høyre at de ikke ønsker å ta eller ha ansvar for Finnmark på noe måte. Tana videregående skole er Finnmarks egen og eneste landbruksskole, som blant annet tilbyr landbruksopplæring, en næring som behøver stimuleringstiltak for å overleve, spesielt her i Finnmark.

Den tilbakegangen som landbruket har hatt, spesielt i Finnmark, så vil nedleggelse av Tana landbruksskole bidra til svekket landbrukssektor. Vi trenger bonden i landet, også i Finnmark.

Med det som et bakteppe, så fremstår høyres forslag som svært betenkelig og uforståelig. Finnmark Senterparti er i mot nedleggelse av Tana og Vardø videregående skole og støtter ungdommen i kravet om å bevare skolene.

Klemet Klemetsen

Senterpartiet