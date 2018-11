– Kan vi få det hele og fulle regnestykket?

Meninger

Vedr. mitt innlegg i Altaposten 8. november. Jeg hadde egentlig ikke ventet noen reaksjoner fra noen involverte i Finnmarkssykehuset. Jeg takker de to representantene for Hammerfest sykehus, fungerende avdelingslege Øystein Moe og medisinsk fagsjef Harald G. Sunde for svar. Men svaret ga meg ingen positive vibrasjoner.

Disse to understreker at det er laget prosedyrer i et samarbeide der fagfolk fra sykehuset i Hammerfest og UNN har deltatt. Disse har laget noen regler for hvilke hjertepasienter som skal flys direkte fra Finnmark til UNN, uten å være innom lokalsykehusene i Kirkenes eller Hammerfest. Det er vel og bra, – alle arbeidsplasser må vel ha prosedyrer å følge for at ting skal fungere, – også sykehusene her i landet.

Moe og Sunde kan imidlertid ikke garantere at feilvurderinger av pasientens tilstand i en tidlig fase av sykdomsforløpet gjør at noen likevel blir sendt til UNN via Hammerfest sykehus. Bl.a. skriver de: «Det kan naturlig nok i blant hende at pasienter, som i en tidlig fase av sykdomsforløpet ikke blir vurdert til å trenge innleggelse på UNN og dermed blir sendt til lokalsykehuset, opplever at det inntreffer forhold som gjør at innleggelse på UNN likevel blir nødvendig».

Naturlige og viktige spørsmål, av særlig interesse ikke minst for skattebetalerne, vil derfor være: Finnes det en oversikt som gir oss et omfang av disse feilvurderingene? Er det noen i systemet som med ærlighet kan tallfeste og presentere det fulle og hele regnestykket for allmenheten?

De to representantene for sykehuset i Hammerfest unnlot å kommentere min skepsis til helseforetaket Helse Nord som uten konsekvensutredninger har bestemt at det nye, svære sykehuset der milliardene garantert vil rulle, skal plasseres i nevnte by. De unnlot også å mene noe som helst om det vanvittige pengesluket som vikarbruken ved sykehuset i Hammerfest medfører. Jeg kan egentlig ikke se at jeg fikk konstruktive svar overhodet på noen av mine spørsmål i min ytring i Altaposten 8. november.

For noen år siden var jeg pasient ved Hammerfest sykehus og kunne ved selvsyn observere den fantastiske innsatsen de ansatte la for dagen i et nedslitt sykehus, har ingenting å klage på i så måte. Jeg understreker at det selvsagt ikke er disse pleierne og legene jeg vil til livs. Det er dem lenger oppe i systemet, hvem det nå er, som bør tilsnakkes.

Håkon Bergmo