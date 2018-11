– Sats på nærskolen, oppskriften som virker!

Meninger

Budsjettforslaget til rådmannen i Alta kommune har skapt sterk uro i nærområde og distrikt. Hovedgrepet det legges opp til er en sentralisering vi ikke har sett maken til siden slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Ifølge forslaget angripes nærskoleprinsippet, og ungdomsskoletrinnene ved de tre desentraliserte skolene i Talvik, Rafsbotn og Tverrelvdalen foreslås lagt ned. De skal sentraliseres til sentrumsskolene, Alta Ungdomsskole og Sandfallet Ungdomsskole.

Sentraliseringen forsterkes ved at rådmannen overfor formannskapet argumenterer mot å bruke penger på å tilrettelegge for boligbygging i nærområdene, og i stedet argumenterer for at framtidig boligbygging må skje i sentral-Alta der det det kan bygges opp effektiv kapasitet på skole, barnehage og annen infrastruktur. På lang sikt vil en slik fremtidsstrategi være døden for nærskolene i Rafsbotn, Talvik og Tverrelvdalen. I stedet for å satse på et stabilt folketall og fulle klasser, er dette en politikk for nedbygging av aktiviteten i distriktene, lave klassetall og deretter en nedlegging av nærskolene som en konsekvens.

Foreldre, og ei samlet bygd i Tverrelvdalen, ei bygd på størrelse med en liten finnmarkskommune i folketall, advarer nå politikerne å følge oppskriften til rådmannen. I første omgang står slaget om å sikre de desentraliserte ungdomstrinnene i tre velfungerende nærområder hvor interessen for å bo og leve er svært stor. Det viser kampen om de få boligtomtene som har vært tilgjengelig de senere år. En av de viktigste motivene for mange å søke til disse bygdene er svært velfungerende og gode barnehager og skoler. Nå råder kommunens administrative ledelsen å organisere barnehagene i et eksperiment som vi mener vil gi dårligere kvalitet, og kanskje også på sikt lavere kapasitet. Endringene som foreslås brukes som argument for å desentralisere ungdomsskoletrinnene for at det skal være fysisk plass til barnehagene ved skolene i en organisering som oppvekstsenter.

Både sammen og som enkeltstående forslag er denne organiseringen, angivelig for å gi bedre pedagogiske tilbud, men som i budsjettforslaget avsløres som kun en økonomisk innsparing, en styrt sentralisering. Vi er sterkt skeptisk til regnestykket om at dette skal gi en innsparing på seks millioner kroner (tre millioner for Dalen), noe vi kommer tilbake til på et senere tidspunkt. Når det også hevdes at dette er pedagogisk motivert, er det så virkelighetsfjern påstand at det skaper en mistillit mellom skoleadministrasjonen og oss som foreldre og bygd.

Alle de tre skolene med desentraliserte ungdomstrinn har vært faglig i front i Alta målt etter grunnskolepoeng, den nærmest eneste målemetoden som gir en samlet og sikker indikasjon på kvalitet. Både politikere og administrasjon bør være klar over at disse resultatene er enda sterkere enn de ser ut på papiret. Hvorfor det? Jo, fordi alle de tre skolene, og ikke minst skolen i Dalen har de sist tiårene jevnlig blitt tilført elever som har hatt lavt skoleoppmøte og ikke fungert i de to store sentrumsskolene. Da har de desentraliserte skolene blitt en sikkerhetsventil, hvor disse elevene har fått tilbud. I stor grad har elevene som har blitt flyttet over fått en ny start på sin skolehverdag, og har fått full uttelling av den kompetansen på slike elever som er bygd opp hos lærere og ordinær elevmasse ved skolene i Talvik, Tverrelvdalen og Rafsbotn. Vi ber derfor administrasjonen informere politikerne bredt om dette, blant annet med en oversikt over hvor mange elever som har blitt overført til nærmiljøskolene de siste ti år, og hvordan sikkerhetsventilen har virket. Kanskje kan også administrasjonen legge ved et regnestykke hva en slik «reddet elev» betyr i sparte penger og livskvalitet for den enkelte og familie.

Geir Ove Mannsverk, Petter Eliassen, Katrine Pedersen, Beate Mannsverk,

Trude Mannsverk og Brita Johansen

Aksjonskomiteen i

Tverrelvdalen på vegne av

700 sambygdinger