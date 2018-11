Meninger

Det foreslås å legge ned ungdomstrinnet ved Talvik, Tverrelvdalen og Rafsbotn skole, og flytte elevene inn til Alta ungdomsskole og Sandfallet ungdomsskole. Dette er ikke et forslag som er lagt frem med tanke på hva som er det beste for barna, men dette er forslag for et lagt frem for at Oppvekst og Kultur skal spare penger.

Er det ikke i barn og ungdom det skal investeres penger? for å sikre at de er bedre rustet for videre utdanning og voksenlivet? Det er jo tross alt barna våre som er framtiden. Skolene i distriktene leverer per nå de beste elevresultatene i Alta, og forskning viser også at elever fra små skoler klarer seg bedre i utdanningsverden enn de som kommer fra større skoler. Dette nettopp fordi de får en trygg, forutsigbar hverdag i trygge omgivelser, vi vet jo at barn lærer og utvikler seg best når de er trygge og kan bruke tankene og fokuset til læring, og ikke til bekymring og mistrivsel.

En liten skole slik som Talvik, vil se den enkelte og man vil ha mange flere muligheter til å hjelpe og støtte barna til å finne og føle mestring, oppnå trivsel og læring, og vil med dette skape robuste og motiverte unge som skal møte voksenlivet.

Det er ren ønsketenkning å tro at større skoler vil føre til bedre resultater.

Elevene som går på Talvik skole ønsker ikke å måtte pendle inn til storskolene i Alta, de trives med nærskolen sin og ville ikke byttet dette ut med noe. Mange tidligere elever ved Talvik skole etablerer seg i bygda med familie og egne barn, de ønsker også at barna deres skal få den samme gode trygge skolegangen de fikk selv.

Hva må til for at vi i distriktene høres? Vi ønsker å bo her, vi ønsker ikke at alt skal sentraliseres. For oss er det viktig at barna våre får ta hele løpet fra barnehage til ungdomsskole i nærmiljøet, for oss og barna våre et det trygt og forutsigbart.

Vi ønsker at distriktene også skal få vokse, men det vi føler nå er at vi tvinges til sentralisering slik at kommunen kan spare penger. Når man tenker langsiktig, er dette rette måten å gjøre det på? Vi trenger distriktene og det mangfoldet det gir oss. Vi må heller ikke glemme at Alta kommune strekker seg langt, tenk på hvilken påkjenning det vil være for barna som må pendle minst 2 timer HVER dag med buss fra Langfjord inn til Alta.

Hvem gjelder egentlig dette nærhets prinsippet for? Skal ikke skolen være nært for barna? Har Alta kommune tenkt på hvilke verdier de ønsker Altaskolen skal ha? Vi føler ikke det, og elevene er blitt kasteballer og deres beste kommer ikke først og blir heller ikke prioritert. Talvik har nylig vært offer for flere nedskjæringer, og hvor det er blitt gjort om til oppvekstsenter uten noe konsekvensanalyse i forkant, og UTEN at vi som foreldre var enige. Derfor er Talvik Skole for en knapp måned siden blitt sammenslått med Talvik Barnehage og er ennå i en omstillingsprosess preget av dette. Nå står i verste fall barna våre på nytt ovenfor en ny omstillingsprosess. Hvorfor fjerne noe som fungerer?

Dette finner vi oss ikke i! Nå må det våknes opp og tenkes langsiktig for barna våre og skolestrukturen i Altaskolen. Vi vil at nå må det legges til rette for at bygdene skal få vokse, alle må ikke bo sentralt, og alle ønsker ikke å bo sentralt, vi vil ha lys og liv i distriktene også.