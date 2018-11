– Når galt blir til verre

Meninger

Alta vest: Ett klasserom for mye.

Ny storskole i Bossekop skal bygges, med 3 paralleller for elever fra Komsa og Bossekop. Gakori skole har 2 paralleller. Dette blir 5 paralleller for et elevtall på mellom 90-100 elever, men det trengs bare 4 paralleller for å få plass nok til elevene. Man bygger altså ett klasserom for mye pr.trinn. Mer kvadratmeter enn det er behov for altså.

Alta øst: Ett klasserom for lite.

Elevtallet ved Saga skole sprenger skolen, og det er behov for å bygge ut skolen til en 2 parallellskole. Men istedenfor å skaffe mer kvadratmeter der behovet for det faktisk er, velger en å skrenke inn kretsgrensene, slik at færre elever sokner til Saga skole, og vipps har en løst mangelen på arealer ved skolen! Genialt. Man gir bare elevene en helt annen nærskole!

Hvorfor bygge større arealer der behovet ikke finnes, og la være å bygge ut der det faktisk er behov for større arealer og elever nok? Forklar meg den som kan. Dette viser hvor tankeløst Arbeiderpartiet planlegger barns skolegang og oppvekstmiljø i Alta. De nekter å se ting i sammenheng. Det er hodeløst å planlegge skoler i vest og skoler i øst hver for seg, uten å ta med hvilke konsekvenser det ene har for det andre. Ikke bare bygger Arbeiderpartiet en skole i vest med flere klasserom enn det er bruk for, dette koster i tillegg så mye at en ikke har penger igjen til å gjøre noe i øst der det er for lite arealer.

Prislappen: Barns oppvekstmiljø

Prislappen for dette er ikke bare at elever i Saga ikke lenger får gå på sin nærskole (joda – de blir jo gitt en ny nærskole …..), men på toppen av det hele må kommunen legge ned alle de tre ungdomsskolene vi har på 1-10 skolene våre, skoler som har gode resultater og gode miljøer, og i tillegg flytte to barnehager i Rafsbotn og Tverrelvdalen inn i skolebyggene for å unngå leieutgifter til idrettslagene der. Snakk om å snu opp ned på utrolig mye som foreldre, elever, barn, lærere, lokalmiljø, lag og foreninger har vært med på å bygge opp av verdier, tilhørighet og identitet både i Saga, Tverrelvdalen, Talvik og Rafsbotn.

Det finnes et alternativ til dette: det er å la være å bygge ting vi ikke har råd til, og heller satse på det vi vet betyr mye for folk i Alta – gode oppvekstmiljø ved de skolene vi har.

Det lar seg fint gjøre å bygge ut Saga skole, pusse opp Bossekop og Komsa skoler – og bevare alle tre ungdomsskoletrinn ved Talvik, Tverrelvdalen og Rafsbotn dersom vi lar være å bygge en ny storskole.

Så enkelt er det når en ser ting i sammenheng.

Trine Noodt

Alta Venstre