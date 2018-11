5 år uten bompenger i Alta

Meninger

Vi bør ta oss tid til både å minne og glede oss over det, særlig dem som bodde på ‘feil’ side av bomstasjonen.

Bomstasjonen ved Alta museum stod november 2013 ferdig montert og det gjenstod kun noen små tekniske ting før mange måtte ha ordnet seg bompengebrikke. Så dukket statssekretær Bård Hoksrud (FrP) opp i kommunestyret 18. november og sier at regjerningen (H/FrP) er innstilt på å fullfinansiere veiprosjektet E6 vest for Alta, som betyr null behov for bompenger. Kort tid etter var flertall sikret med støtte fra Venstre og KrF. Ikke lenge etter, ble den oppsatte bomstasjonen tatt ned, ubrukt.

Bakgrunnen for at det skulle bli bompenger i Alta, var et vedtak gjort av Alta Ap, SV og KrF i kommunestyremøtet 21. juni 2010. I utgangspunktet ønsket ikke kommunestyret å åpne for bompenger, men daværende samferdselsminister fra Sp stilte ultimatum: Ingen vei uten bompenger!

Pengesummen som skulle kreves inn var 160 mill, som sammen med renter og administrasjon betydde ca. 350 mill. Bomstasjonen skulle stå der til alt var nedbetalt, ca. 15 år. For å dempe belastningen for dem som bodde på Simanes, økte kommunestyret parkeringsavgifta med 2 kroner med tanke på å etablere et bompengefond. Tanken var å subsidiere Simanes med 1 million kroner hvert år i de aktuelle 15 årene bomstasjonen stod der. Selv om en ikke skulle forbi bomstasjonen, ville de fleste av oss likevel bli litt berørt.

5 år uten bompenger har til nå spart en familie med én bil ca. 75.000 kroner og cirka det dobbelte hvis bilen er over 3.500 kg. Og om bomstasjonen ikke var blitt fjernet, ville det betydd enda 10 år med ordningen.

Men kampen mot bompenger i Alta er dessverre ikke over. Det nye kommunestyret som skal velges neste høst kommer rimelig garantert til å måtte ta stilling til om det skal åpnes for bompenger i Alta.

For 5 år siden skjedde det et politisk mirakel og ingen selvfølge at det kommer flere. Vi ser at noen lokale partier som Ap, SV og KrF lar seg presse og andre partier setter foten ned. Jeg anbefaler alle å bruke sin stemme ved neste års valg til å unngå at det kommer en bomring rundt hele Alta sentrum.

Av Raymond Londal

Leder Alta Venstre