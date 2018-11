– Vi trenger mer helsepersonell som behersker samisk

Meninger

Troms og Finnmark trenger flere sykepleiere. Vi er glade for at regjeringa opprettet 30 studieplasser på sykepleie i Alta i høst. Men vi har også behov for mer helsepersonell som behersker samisk.

Det har lenge vært snakk om at vi trenger en samisk sykepleierutdanning, slik at helsepersonell bedre kan gjøre jobben sin overfor folk med samisk som morsmål. Vi krever at ord blir handling, og at det opprettes 30 studieplasser på en samisk sykepleierutdanning.

Et slikt studium vil ha gode forutsetninger for å lykkes, dersom det opprettes i et samarbeid mellom Samisk høgskole og UiT Norges arktiske universitet. Vi vil legge press på vår minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V) for å realisere dette så snart som mulig.

At helsepersonell kan samisk, er både en fordel for pasienter og pleiere, slik at kommunikasjonen blir bedre og misforståelser unngås. Det handler om å sikre verdighet og en best mulig pleie og omsorg i en viktig fase av livet - der er hjertespråket uovertruffent.

Trine Noodt og Irene Dahl

Venstres nominerte listetopper

Troms og Finnmark