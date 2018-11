– Har du og jeg økonomi til mer «demokratiet» Norge?

Meninger

Kongeriket Norge blir styrt av noen dyktige kvinner og menn. MEN, Det er mye som begynner å gå på skakke i kongeriket Norge. Som hun sa, stortingspresident Tone W. Trøen (H), i talen hun holdt for 200 godt betalte "folkevalgte" på slottet for et par uker siden: Det er ikke kongehuset som står for de største skandalene i Norge. Kongehuset i Norge opptrer eksemplarisk. De største skandalene i Norge gjennomføres av de folkevalgte på Stortinget og i regjering.

Men du verden det er også en del av dem som klyper kvinner bak, inviterer til trekantsex med barn under den seksuelle lavalder, snyter på det generøse reise-tilskuddet de har. Afghanske tepper - hele fem stykker - gitt i gaver til Kongeriket gled lett under bordet til en politikere for noen år siden - teppemannen ble premiert med vervet som leder i et parti som betegner seg som sosialister. Viste du at forsvarsministeren bygde sauna i strandsonen i Troms uten å søke om lov, eller unntak fra loven fra gjeldende kommune i Troms? Det er merkelig at en politiker kan "trykker tunga ned i halsen" på kvinner - sånn helt i forbifarten. Politikere bevilger garasjer til seg selv - under storstue vår i Oslo - med overskridelser i milliardklassen... For å nevne noe. Men det er bare krusninger vi ser. Hva med det som ligger under - det vi ikke får vite om?

Offentlighesloven skal sørge for at de av oss som ønsker det kan få innblikk i hvordan statlige og kommunale virksomheter bruker offentlige midler. Nå er det ikke "statlige og kommunale virsomheter" som bruker penger - det er det mennesker som jobber innenfor disse "virksomhentene" som gjør. Mennesker som gjemmer seg bak et eller annet forheng med merkelappen "virksomhet"

Det er kanskje ikke rart at dagens regjering og noen på Stortinget ønsker å endre offentlighetsloven - eller slik det står på Regjeringen.no " Forslagene går ut på et generelt unntak fra innsyn for innføringer i elektroniske kalendre, en avklaring av hvilke unntak fra innsyn etter offentleglova og fra Sivilombudsmannens innsynsrett som gjelder for regjeringsdokumenter, og utsatt innsyn for dokumenter som inngår i saker som behandles av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste – EOS-utvalget." Det er til å få spunk av, tenker jeg!

Vet du for eksempel hvor mange skattekroner en helseidrektør bruker på egen bil? Jeg aner ikke, men skulle gjerne ha vist. Aftenposten stilte noen betimelige spørsmål i sin avis: " Hvor mye bruker et kommunalt havneselskap på luksusreiser til Hongkong? Og hvorfor har en stortingsrepresentant fått refundert over 290.000 kroner uten å levere en eneste kvittering?

Men det er et annen element som ødelegger vårt demokrati. Hvis jeg starter et parti som heter IKEA demokratiet - folkets parti - med fokus på folk - med ordførerkontor åpent - for folk flest - ville jeg aldri ha økonomi til å drive en valgkamp. Viste du at partier på stortinget bevilger seg selv penger til valgkampstøtte i astronomiske summer - til sine egne parier? Viste du at offentlighetsloven ikke omfatter partienes grupper på Stortinget?

Aftenposten har undersøkt saken. Der kommer det fram at Stortingsrepresentantene har bevilget 862 millioner skattekroner over statsbudsjettet til sine egne partigrupper de siste fem årene. Viste du at fem av de ni partiene på stortinget nekter å gi like detaljert innsyn som det Stortinget krever av offentlige virksomheter?

Så hvem er de fem stortingspartiene som nekter oss innsyn? Du kan jo gjette. Hverken Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet eller Venstre vil vise frem detaljerte oversikter om hvordan de bruker offentlige penger - for å promotere sine egne partier - alt i følge Aftenposten.

Og merk - jeg har ikke nevnt hvordan Arbeiderpartiet gjorde sykehus om til butikk og hvordan Høyre verner galskapen. Det er en annen sørgelig historie.

Sånn helt sant, fra bunnen av magefølelsen, jeg har søren meg ikke økonomi til å fø på den gjengen som styrer vårt land. Jeg har faktisk ikke lyst heller. Det er ikke min skyld. Det er det politikere ved kongens bord som er skyld i.

Irene Ojala

Arctic Footprints