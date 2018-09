– Kløfta er utsatt av regjeringen

Meninger

Stortingets transportkomité har vært på tur i Finnmark og Troms. I den forbindelse var vi på befaring i Kløfta, mellom Alta og Kautokeino. Denne strekningen er en farlig og rasutsatt strekning på transportkorridoren Finskegrensen-Hammerfest.

Korridoren som har høyeste prioritet i Finnmark Fylkesting.



Arbeiderpartiet har under behandlingen av Nasjonal transportplan foreslått å rassikre Kløfta i perioden 2018-2023 med oppstart 400 mill, og fullføring i 24-29 med 570 mill (tilsammen 970 mill). Hva har så H/FRP regjeringen gjort i saken?

Skjøvet prosjektet til NTP perioden 24-29 med oppstart kun 210 millioner. Følgelig en ferdigstillelse etter 2030!

I tillegg kan det nevnes at fagetatenes (prosjektet er ferdig planlagt) forslag var ferdigstillelse i 24-29.



4.September kunne vi lese i Altaposten at FRPs Bengt Rune Strifeldt ville jobbe for å få realisert rassikring av Kløfta. Dette er positivt,og jammen på tide. Man må gjerne profilere/markedsføre seg med saker man vil jobbe for, men også fortelle innbyggere hva man egentlig har gjort med saken i regjeringsposisjon. En utsettelse med mange år.

Vil framskynde planene om tunnel i Kløfta Bengt Rune viste fram en av Altas mange transportflaskehalser.



Arbeiderpartiet ser fram til de kommende års budsjettarbeid/ NTP arbeid og vil fronte Kløfta. Regner denne gang å ha med Bengt Rune Strifeldt og FRP på laget.



Kløfta må framskyndes!





Ingalill Olsen Stortingsrepresentant (AP)

Geir Ove Bakken hovedutvalgsleder samferdsel (AP)