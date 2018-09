– Er det nødvendig med samarbeid?

Meninger

En region er et samarbeidsorgan hvor man utnytter de menneskelige, økonomiske og naturgitte resursene til å skape de verdiene som alle i regionen skal leve av.

Fotballag og regioner er avhengig av lagspill for å lykkes. Splittelse, og ensidig fokus på sær – interesser fører til tap for alle. Dette har man ikke forstått i Finnmark!

Fylkeskommunen har vært en effektiv pådriver for konfliktskapende forskjellsbehandling og manglende samarbeidsvilje.

Finnmarkssamfunnet er ikke et homogent og samarbeidsvillig samfunn med en befolkning med sammenfallende interesser og velvilje for hverandre.

Fylket er splittet gjennom offentlig akseptert rasistisk forskjellsbehandling på etnisk grunnlag. Det er splittelse mellom kvenske og samiske befolkningsgrupper, mellom øst og vest fylket og mellom innlands- og kystbefolkning.

Vi klarer ikke å samarbeide internt i fylket vårt! De som har det politiske ansvaret for denne samfunnsnedbrytende situasjonen viser i tillegg liten interesse for samarbeid ut over fylkesgrensene. Majoriteten av fylkets innbyggere sitter med en følelse av at de er blitt andrerangs borgere og inntrengere i eget fylke. De mangler den ”samlende fellesfølelsen” som man nå vil forsvare gjennom å stå utenfor.

Finnmark AP har over lang tid praktisert en enerådende og arrogant politisk styringsform. Tilrettelegning for knoppskyting og utvikling har blitt nedprioritert fordi Ap gjennom sin styring av offentlige midler kan ”kjøpe” seg makt og posisjoner. Velgerne er blitt avhengig av AP`s velvilje. Overføringene har blitt en sovepute som begrenser kreativitet, naturlig forbedring og nødvendig utvikling. Mange er blitt tiltaksløs med redusert selvfølelse og manglende tro på egne evner og egne muligheter.

Det har ikke vært enkelt å samle fakta og danne seg en selvstendig mening i regionsdebatten. Regjeringen var ikke tydelig nok i startfasen og sterke motsetninger har preget informasjonsflyten. Finnmarks befolkning har blitt informert ved hjelp av antagelser og rykter. Det har vært en manipulerende saksframstilling der regionsreformens intensjon om en kraftig desentralisering av oppgaver og økt selvstyre blir ikke nevnt i fylkespolitikernes informasjon.

Det er manet fram nostalgiske stemninger og historikk som ikke kan knyttes til dagens situasjon. Man kan leve med nostalgi og drømmer, men man kan ikke leve av dem.

Vi, som ser fordelene med en større region, er også glad i Finnmark, i naturen vår og livet på de stedene vi har valgt å bosette oss. Vi syns at hele Finnmark er et eksotisk og fantastisk fylke med resurser og muligheter som vi mener ikke blir utnyttet godt nok.

Vi tror at finnmarkingene gjennom nytenkning, samarbeid og velvilje for hverandre, kan skape verdier og utnytte resurser som gir livs grunnlag og bo – lyst på flest mulig av de stedene hvor folk har valgt å bosette seg. Nå må vi bruke vår kreativitet på verdi skapende aktiviteter og ikke på søknader og nye overføringer og støtteordninger.

Vi tror ikke at Troms har et ønske om å gjøre Finnmark til en koloni hvor de ensidig tilegner seg ”våre” resurser. For å unngå misnøye og krangel tror jeg de fleste både i Troms og Finnmark vil legge vekt på en rettferdig og godt gjennomtenkt fordeling av eventuelt nye arbeidsplasser og aktiviteter. Et samarbeid er avhengig av gjensidig tillit og vilje til å rette opp det som virker urettferdig. Gevinsten av samarbeid er så stor at begge partene tjener på å være ”romslig” med hverandre.

AP kan ikke ha stor tiltro til sine egne samarbeids- og forhandlingsevner når de på forhånd regner med å tape kampen om oppgaver og medbestemmelsesrett. Et parti som bare ser problemene og ikke mulighetene vil få problemer dersom de ønsker å skape utvikling.

Olje og gass er nasjonale resurser som hele landet nyter godt av. Ringvirkningene fra oljeaktivitet vil strekke seg langt utenfor det geografiske området der aktivitetene foregår så Troms vil uansett få sin naturlige del av disse ringvirkningene. Gjennom samarbeid og økt kompetanse vil ringvirkningene og den lokale deltagelsen øke.

Mange unødvendige politiske og administrative kostnader vil bli frigjort i en større region, slik at disse kan brukes på udekte behov. Vi må velge om vi vil støtte kampen for kunstige og unødvendige arbeidsplasser eller satse på arbeidsplasser som skaper de verdiene som vi alle skal leve av.

Innenfor fiskeri, helsetjenester, turisme, markedsføring og utdanning vil begge fylkene høste store gevinster ved å samarbeide. Den nye regionen kan samarbeide om forbedret fiske kvalitet, levende fangst, fiskehoteller og ferskvare eksport. Dette vil gi langt større verdiskapning av resursene vi henter fra havet. Da vil det igjen komme lys i vinduene og maling på husene langs kysten.

I intensjonene for regionssammenslåingen ligger det klare og bindende løfter om arbeidsplasser og økt selvstyre. Oppgavene vil bli fordelt etter regionenes evne til å utføre de oppgavene som blir tildelt. Regioner og fylker må derfor vise vilje til å forberede seg på å takle de oppgavene som de skal konkurrere om.

Finnmark fylkeskommune har en CV med innføring av forskjellsbehandling av fylkets innbyggere og det udemokratisk styringsorganet FEFO, salget av FFR og re - forhandling av FFR kontrakten, samferdselstilbudet i Loppa, Buer saken og pensjonssaken, nedbyggingen av Vardø og andre kyst samfunn, manglende overholdelse av leveringsforpliktelser, samarbeidet med Røkke, versting på drop out, minst resurser til skolen osv. I tillegg er det stopp i Bidjovagge og stor motstand mot gruvedrift i Kvalsund.

Det ikke sikkert at de som skal fordele oppgavene blir imponert av dette.

Når de i tillegg vet at Finnmark selv vil velge om de skal følge stortingsvedtak så kan det bli enkelt for fylkeskommunen å fordele de oppgavene som blir tildelt.

Politikerne har i sin kamp for egen makt og egne posisjoner framsatt udokumenterte påstander om befolkningens samhørighets følelse og deres grunnleggende ønske om et uforandret fylke. Det er ikke lagt fram noen seriøse planer for hvordan fylkeskommunen vil styre utviklingen i framtiden. Det er heller ikke lagt fram status for dagens situasjon og en vurdering av årsaken til denne situasjonen. Status og vurdering bør foreligge når befolkningen skal vurdere behovet for endringer.