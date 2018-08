– Vi ønsker et godt flytilbud i distriktene

Meninger

Det er rart hvordan Arbeiderpartiet i Finnmark kritiserer sin egen stortingsgruppe i luftfartspolitikken. Interne stridigheter skal de få prøve å rydde opp i selv, men la meg gi litt balanse i debatten.

– Flyavgiftene må endres til det bedre for distriktene – Vi mener rammebetingelsene for luftfart må være så gode som mulig, slik at vi holder subsidieringa av flyrutene på et minimum.

For regjeringen er det høyt prioritert å sikre et godt transporttilbud til Distrikts-Norge, og har en rekke tiltak som bidrar til å redusere flyprisene og/eller øke flytilbudet i distriktene. I Norge har vi et unikt nettverk av lufthavner som bidrar til å muliggjøre bosetting og næringsliv i alle deler av Norge. Bare i Finnmark er det hele 11 lufthavner. De aller fleste av de lokale flyplassene i landet går med betydelig underskudd. Derfor overføres hvert år rundt 1 milliard kroner fra lønnsomme til ulønnsomme flyplasser innenfor det nettverket av flyplasser som Avinor driver. Det gis 30 prosent rabatt på den viktige startavgiften som flyselskapene betaler for bruk av alle Avinors lufthavner i blant annet Finnmark. Avgiftssystemet gir lavere avgifter for små fly enn store, selv om kostnaden med tjenesten er den samme. Differensiert arbeidsgiveravgift ble i 2018 gjeninnført for transportforetak, og innebærer at satsene er lavere i distriktene enn i sentrale strøk. Dette betyr større besparelser for flyruter i distriktene.

I 2018 bruker staten nesten 730 millioner kroner på å subsidiere ulønnsomme flyruter gjennom ordningen med Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT). I Finnmark kjøper staten flyruter på alle 11 lufthavnene i fylket. På FOT-rutene blir operatøren kompensert av staten for alle økninger i avgifter. Alle FOT-rutene i Norge, bortsett fra én rute, er i Nord-Norge og på Vestlandet. Dette betyr at FOT-rutene til distriktene i disse landsdelene ikke rammes av avgiftsøkninger. Innlegget fra Aps Bakken nevner ikke dette i særlig grad.

Samtidig jobber vi med flere endringer som kan være fordelaktig for flyrutene i distriktene, deriblant å flytte avgiftstrykket fra flyplassene og opp til bruken av luftrommet. Det vil medføre at fly som ikke lander i Norge, må ta litt mer av avgiftskaken, mens fly med hyppige landinger (typisk ruter i distriktene) kan komme bedre ut. Luftfartspolitikken er i stadig utvikling, fordi vi vil bidra til bedre flytilbud i hele landet. Dette står i strid med forslagene vi ofte møter fra venstresiden i norsk politikk, hvor luftfarten skal begrenses inntil det kommer elektriske fly. Riktignok er jeg teknologioptimist, men en slik tilnærming ville lammet de reisende i hele landet i mange år. Når Aps Geir Ove Bakken inntar sin kritiske rolle, så må han huske at Arbeiderpartiet i Stortinget ikke foreslo noen endringer i avgiftspolitikken for luftfart. Han kritiserer dermed sin egen politikk. Det er snodig, men reflekterer den svartemale-strategien som Ap dessverre bestemte seg for i opposisjon. Det gir ham avisoppslag, men særlig konstruktivt er det ikke.

Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister