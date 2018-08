Meninger

Min kone, datter og jeg skjelver enda etter en nifs opplevelse i trafikken onsdag 8. august. På hjemvei etter bærturen kom vi ca. 12.15 på E6 over Alta bru, og jeg ga signal om at vi aktet å svinge til høyre i krysset E6/Kjosveien. Så var vi inne på Kjosveien og hadde bare få hundre meter på veien før vi var hjemme. Vi var kommet til enden av refugene, og var snart kommet opp i komfortabel fart for den siste etappen.

Plutselig skvetter vi da et stort kjøretøy suser forbi oss. Pass på! Ka e det han gjør?! ropte reisefølget. Det som skjedde var at en lastebil med en lang henger kom mot krysset fra øst. Sjåføren ga blaffen i trafikkreglene og kjørte rett og slett inn på Kjosveien til venstre for refugen, altså i motgående kjørefelt! De fleste kan vel sette seg inn i hva vi følte der vi satt mens vi så denne vegg suste forbi oss. Som om ikke det var nok så kom et vogntog i mot oss. Dermed svingte han så brått over til høyre side, at jeg måtte bremse ned og gjøre en unnamanøver for ikke å komme, i verste fall, under hengeren. Etter vår mening var vi nær et krasj, på grunn av brudd på trafikkreglene, men vår bil holdt heldigvis moderat fart og personen ved rattet reagerte spontant.

Det skjer mye ureglementært i trafikken, men dette er ikke noe vi bare trekker på skuldrene av. Derfor tok jeg kontakt med politiet torsdag.

Personen på operasjonssentralen kunne nok ikke gjøre annet en å ta en prat med lederen i firmaet som eier bilen. Fremdeles hoderystende forteller vi om hendelsen til vår eldste datter. Først da hun spurte: "Ka sa sjåføren?" kom jeg meg til å ringe daglig leder av bilfirmaet. Det første han sa var: "Jeg ble oppringt av politiet, og har snakket med sjåføren. Han har en annen versjon av hendelsen." Ikke annet å vente fra den kant. Han vil vel ikke miste arbeidsplassen sin! Daglig leder beklaget hendelsen på sjåførens vegne, men jeg er ikke beroliget etter fortsettelsen: "Du må huske på at det er en veldig lang tilhenger, som er vanskelig å manøvrere". Bryter sjåføren trafikkreglene med sin sjefs velsignelse? Hvor var følgebilen? Jeg ser at veikrysset E6/Kjosveien ved Alta bru er vanskelig, for ikke å si umulig å forsere på reglementært vis, for den som kommer fra øst med den lange henger.

Egentlig bør jeg vel si at det vanskelige krysset er ikke mitt problem, men det kan likevel bli, som vi ser. Derfor vil jeg peke på noen måter

hvordan du med lang henger kommer inn på Kjosveien fra øst. 1: Fortsett over brua, ta en 360 i rundkjøringa, tilbake over brua og ta til høyre inn på Kjosveien. 2: Bruk følgebil som kan stoppe annen trafikk, sånn at du kan ta innersvingen under kontrollerte forhold. Å forsere krysset E6/Kjosveien på den måte som ble gjort onsdag 8. august er ikke akseptabelt! Det vet sjåføren, som bør beklage den rystelsen som han utsatte oss for.

Apropos rundkjøringa: Det er på sin plass å minne om at Statens vegvesen hevder at det er for lite trafikkgrunnlag til at det omtalte E6-krysset

ved Alta bru bør reguleres ved lys eller rundkjøring. Dem om det, men hvis det var rundkjøring på plass, så hadde skrekkopplevelsen ved brua aldri funnet sted.

PS: En halv time eller så etter hendelsen ble det samme vogntog observert på vei tilbake mot brua med en asfaltutlegger på hengeren. Med følgebil både foran og bak.

Frithjof Heitmann