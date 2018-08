Meninger

Jeg synes det er blitt mange fine veier i Finnmark siden sist jeg var her for mange år siden, men har to spørsmål som jeg ber om bringes videre til øverste ledelse i Vegvesenet og til andre som har med saken å gjøre.

1. Hvorfor lager man ikke veilommer på begge sider når man bygger nye veier? Dette gjør selvsagt forbikjøringer mindre risikabelt og det er jo også helt nødvendig for gående og syklister.

Her om dagen kom jeg rundt en sving i en 90-sone, ikke langt fra Alta, og plutselig møtte jeg to fullastede syklister nesten midt i veibanen, og ikke langt fremme var det en rein i veikanten og en forbikjøring kom mot meg også lenger fremme.

Om en sjåfør i tillegg hadde sittet i mobilen og vært distrahert kunne det gått riktig galt. Jeg er sjokkert over den mobilbruk jeg ser i trafikken og forstår ikke hvorfor politiet ikke slår ned på dette. Venter myndighetene på enda flere dødsulykker og skadde?

I Mexico hadde ulykkestallene vært dobbelt så høye om de ikke hadde hatt store veilommer på hver side av veien. Hele kjøremønsteret der er basert på disse lommene. Nå er uansett Mexico ikke et land å sammenligne seg med, men de har i alle fall disse lommene.

2. Jeg var for ikke lenge siden innom de tre campingplassene i Alta som ligger tett sammen i Øvre Alta, men det var umulig å finne frem. Pga veiarbeid er alle skiltene tatt ned. Hvordan er det mulig? Jeg snakket med de som jobbet der og de bare ristet på skuldrene. Videre så er det et urettferdig system blant de tre campingplassene der. De fleste som kommer dit svinger rett inn til venstre til den første campingplassen de ser, uten (mange ganger) å vite at det er to campingplasser til lengre inn. Videre får man ikke oppgitt de ulike priser på de tre forskjellige campingplassene ved innkjørsel.

Det er intet oversiktskart som viser beliggenhet, priser, WIFI-kvaltet, servicetilbud etc.

Disse tre campingplassene ligger naturskjønt til langs elva. Dette området fortjener god skilting og bedre informasjon til gjester. Det er også viktig med konkurranse blant disse tre campingplassene, noe som bare vil øke kvaliteten og gjøre gjester mer fornøyde. Når jeg kom var den første campingplassen full, mens Alta Strand camping lengst inn, som kanskje ligger enda finere til, hadde noe ledig. Alta Strand camping har også en veldig hyggelig mann som driver der, som alltid har et glimt i øyet.

En annen ting er disse tre navnene på disse tre campingplassene. Vi alle vet hvor viktig navn er i markedsføring, men når vi har tre navn som: Alta river camping, CampAlta AS og Alta Strand camping & Apartment og alle ligger tett ved siden av hverandre, så blir man forvirret som turist. Kan ikke Finnmark reiseliv og vegvesenet og disse tre campingplassene sette seg sammen å finne en løsning?

Jeg synes Alta er blitt en fin by, med hyggelige folk, fint kjøpesenter, Nordlysbadet, fine turområder, og mange fine nye veier, men mange veier er for smale og uten hensyn til syklister og gående. Det må være flere varslinger om rein og syklister i veibanen, ja en generell advarsel om dette overalt. Og det er ingen skilting til for eksempel Nordlysbadet.

Norge er i verdenstoppen på trafikksikkerhet. Det er veldig bra. Vi har uansett en nullvisjon, og den må vi etterleve. Norge skal være det lendene landet i verden på trafikksikkerhet. Dette med mobilbruk i trafikken er skremmende og må tas tak i nå. Vi vil heller ikke at mobilavhengige turister skal meie ned nordmenn i Norge. Utlendinger må vite at mobilbruk straffes hardt i Norge. Veldig hardt. Alle som bruker mobil eller tekster i trafikken må miste lappen for et år. Minimum. Bøtene må også være veldig høye. Vi har ingen å miste i trafikken. Absolutt ingen.

Hans Christian Nitter

Tromsø