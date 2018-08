Imponerende og velsmurt arrangement

Meninger

Offroad Finnmark fikk drahjelp fra hyggelige værguder, men det er god grunn til å rose arrangørene og frivillige for et vel gjennomført arrangement og svært god PR for fylket.

Det er i det hele tatt svært imponerende at arrangement eller arrangement i vertskapsbyen går på skinner. Selvfølgerlig er det utfordringer underveis, både på grunn av vær, uforutsette ting og forhold som kan bedres og utvikles, men som helhet framstår arrangementet som mer profesjonelt og velordnet en noensinne, blant annet med tanke på rekordpåmelding. Man har lagt lista stadig høyere – og på det tiende forsøket gikk det utmerket nok en gang.

De beste ambassadørene i tiden som kommer er utvilsomt deltakerne, for eksempel toppryttere fra andre deler av landet og Europa, som har stort kontaktnett og vil viderebringe suksessen – og framsnakke det svært så krevende løpet helt nord i landet.

Oppsitter Anna Ragnhild Balto fra Suosjavre sa det hele med glimt i øyet; Offroad Finnmark er laget av idioter for idioter. Kraftprøven på 700 kilometer et kreativ galskap, laget for å utfordre elementene og kroppen. Det samme var omdømmet til Finnmarksløpet da hundespannene kjørte tur retur Karasjok på begynnelsen av 80-tallet. I dag er verden temmelig annerledes for Finnmarksløpet.

Slik kan det også bli for Offroad Finnmark som har tråkket til år etter år, på tampen av fellesferien da de fleste fortsatt befinner seg i dvale. Vel, Offroad Finnmark er alt annet enn dvale – og vi lar oss også imponere av hva løpet har betydd lokalt for bolyst og folkehelse.

Vi må innrømme at vi overhode ikke hadde oversikt over at så mange lokale helter har klart å trene seg opp til å sykle 300 kilometer i et hattefokk. Det er tur retur Hammerfest i strekning og vel så det, men altså på et underlag som er mindre gjestmild enn asfalten over Sennalandet. Vi tror hele prosessen gir mer enn bedre kondis og helse, men også en kultur og et samhold som er viktig.

Spørsmålet er hvordan et slikt arrangement skal kunne tas videre, det vil si ett steg til i trappa. Svaret er nok økonomi og flere sponsorer, samtidig som Finnmarksløpet har vist oss hva synlighet innebærer. Vi kan ikke annet enn å krysse fingrene for at flere får øynene opp for hva som skjer siste helga i juli, selv om mange er opptatt med sitt.

Vi ser også faren for at frivilligheten utfordres, i den forstand at ildsjelene kan brenne ut. Ofte er det de samme menneskene som gjør en formidabel jobb gjennom flere uker, når Offroad Finnmark, Altaturneringen i fotball, Aronnesrocken og innkomsten på internasjonale Arctic Race of Norway kommer på rekke ord rad. Midt opp i det hele skal verden gå sin gang, med treninger, planlegging, gjennomføring og opprydding. Vi er fulle av respekt!