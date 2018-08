Dobbelt opp med Per Sandberg

Meninger

Fiskeriministeren har ikke vært i Iran, men Per Sandberg har vært i Iran, sa fiskeriministeren (eller var det Sandberg…?) på Dagsnytt 18 sist mandag.

En virkelighetsoppfatning til forveksling lik den hans partikollega, daværende justisminister Per Willy Amundsen ga uttrykk for, etter at han i flere rasende meldinger på Facebook en lørdagsnatt i fjor skjelte ut Nordlys og truet med boikott av avisen.

Ikke som justisminister, riktignok; akkurat denne natta var det hans alter ego, førstekandidaten på stortingsvalglista til Troms FrP som uttalte seg, mente han. Og stilte seg fullstendig uforstående til kritikken…

For så vidt et artig fenomen, disse dobbeltmenneskene i dobbeltkommunikasjonspartiet FrP. Men langt alvorligere blir det jo når de gang på gang med all tydelighet viser at de åpenbart ikke har forstått sin rolle som regjeringsmedlemmer og viser en manglende vurderingsevne som gjør dem totalt uegnet i stillingen.

Magnar Leinan